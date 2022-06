Gefahr chinesischer Invasion : Warum die Bedrohung für Taiwan zunimmt

In Singapur droht der chinesische Verteidigungsminister Taiwan offen mit Krieg, wenn es seine Unabhängigkeit erklären sollte. Dass die Gefahr einer Invasion zunimmt, liegt vor allem an vier Entwicklungen.

Unter den Kronleuchtern des luxuriösen Shangri-La-Hotels in Singapur haben sich die USA und China im Laufe der Jahre schon das eine oder andere indirekte Wortgefecht geliefert. Das Hin und Her zwischen den amerikanischen und chinesischen Verteidigungsministern, Lloyd Austin und Wei Fenghe, an diesem Wochenende war trotzdem von anderer Qualität.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine erscheint die Gefahr einer möglichen chinesischen Invasion Taiwans weniger abstrakt als noch vor drei Jahren, als sich zum letzten Mal die Militärs, Verteidigungspolitiker und Sicherheitsexperten der Asien-Pazifik-Region in dem südostasiatischen Stadtstaat zusammengefunden hatten. Die Konferenz, die vom Format her an die Münchner Sicherheitskonferenz erinnert, musste zwei Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Nun meldet sie sich als das primäre Forum für das verbale Kräftemessen der Indopazifik-Mächte zurück. „Lassen Sie es mich klar sagen: Wenn irgendjemand es wagt, Taiwan von China abzuspalten, werden wir nicht zögern, zu kämpfen. Wir werden um jeden Preis kämpfen und wir werden bis zum Ende kämpfen“, sagte der chinesische Verteidigungsminister und General Wei Fenghe, der seinen Auftritt am Sonntag mit einem zackigen Militärgruß begonnen hatte.

Lloyd Austin hatte China am Tag zuvor vorgeworfen, seine „provokanten und destabilisierenden“ militärischen Aktivitäten in der Nähe von Taiwan verstärkt zu haben. Dazu gehöre eine Rekordzahl an chinesischen Flugmanövern in der Umgebung Taiwans. „Unsere Politik hat sich nicht geändert, aber das scheint leider nicht für die Volksrepublik China zu gelten“, sagte Austin.

Bidens Warnung in Tokio

Stellvertretend für viele in der Region hatte davor der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida den wachsenden Sorgen über eine mögliche Eskalation in der Taiwanstraße Ausdruck verliehen. „Ostasien könnte die Ukraine von morgen sein“, hatte er in seiner Rede zur Eröffnung des Forums gewarnt. Als wahrscheinlichster Auslöser für eine militärische Konfrontation gilt in Asien derzeit ein chinesischer Angriff auf die Insel.

Die vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden zuletzt in Tokio vorgebrachte Warnung, wonach Amerika sich verpflichtet habe, Taiwan im Falle einer Invasion militärische Unterstützung zu leisten, hat dem Thema zusätzliche Schärfe verliehen. Die Aussage Bidens hatten Mitarbeiter der amerikanischen Regierung danach relativiert.

Auch Austin bemühte sich, den Eindruck einer kontinuierlichen amerikanischen Taiwan-Politik zu vermitteln. Die Vereinigten Staaten seien entschlossen, den Status quo in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten, sagte Austin. Die Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und Chinas waren am Freitag zum ersten Mal am Rand der Konferenz zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen.

Ein Treffen war zuvor an Protokollfragen gescheitert, weil der chinesische Verteidigungsminister in der politischen Hierarchie seines Landes niedriger rangiert als der amerikanische Verteidigungsminister in den Vereinigten Staaten. Zuletzt hatte sich bei den Amerikanern Presseberichten zufolge die Ansicht durchgesetzt, dass Gespräche wichtiger sind als protokollarische Feinheiten. Ein Großteil der einstündigen Gesprächszeit war Taiwan gewidmet.

Dass China Taiwan für den Fall einer Unabhängigkeit mit Krieg droht, ist im Grundsatz nicht neu. Schon 2005 verabschiedete der Volkskongress in Peking ein Gesetz, in dem der Einsatz „nicht-friedlicher Mittel“ zur Verhinderung einer Abspaltung Taiwans festgeschrieben wurde. Auch Xi Jinpings Vorgänger hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Krieg begonnen, wenn Taiwan offiziell seine Unabhängigkeit erklärt hätte.

Eine „heilige Pflicht“ für Peking

Seit der Machtübernahme 1949 betrachtet die Kommunistische Partei die „Wiedervereinigung“ als „heilige Pflicht“. Aus diesem Grund hat keine Regierung in Taipeh je gewagt, sich offiziell für unabhängig zu erklären. Eine Mehrheit der taiwanischen Bevölkerung lehnt einen solchen Schritt um des Friedens willen ab, obwohl Taiwan de facto längst ein souveräner Staat ist. Der ungeklärte internationale Status der Insel ist eine Altlast aus dem Zweiten Weltkrieg und dem chinesischen Bürgerkrieg. Eine Lösung der Taiwan-Frage wurde von China, Taiwan und den Vereinigten Staaten seither in eine unbestimmte Zukunft verschoben. Aber wie lange noch? Auf der Konferenz in Singapur wurde Verteidigungsminister Wei Fenghe gefragt, ob Peking den Status quo akzeptiere, wenn Taiwan davon absehe, seine Unabhängigkeit zu erklären. Eine Antwort blieb er schuldig.