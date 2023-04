Peking rudert zurück: Die Aussagen des Botschafters in Paris zu ehemaligen Sowjetrepubliken seien „persönliche Ansichten“. In Europa bleibt die Irritation groß.

Die chinesische Regierung hat sich am Montag von den revisionistischen Worten ihres Botschafters in Frankreich distanziert. „China respektiert den souveränen Status der ehemaligen sowjetischen Länder nach der Auflösung der Sowjetunion“, sagte die Außenamtssprecherin in Peking. Botschafter Lu Shaye hatte im französischen Sender LCI am Freitag bezweifelt, dass die 14 Länder der ehemaligen Sowjetunion souveräne Staaten seien. Auch ob die Halbinsel Krim zur Ukraine gehöre, „kommt darauf an“, hatte Lu gesagt.

Chinas Position in dieser Frage habe sich nicht geändert. China respektiere die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder und halte die Ziele und Prinzipien der UN-Charta aufrecht.Sie erinnerte daran, dass China nach dem Zerfall der Sowjetunion eines der ersten Länder gewesen sei, das diplomatische Beziehungen zu den Ländern aufgenommen habe. Ohne direkt Bezug auf Lu zu nehmen, kritisierte die Sprecherin, „einige Medien interpretieren Chinas Position in der Ukraine-Frage falsch und säen Zwietracht in den Beziehungen zwischen China und den betroffenen Ländern. Wir sollten in dieser Hinsicht wachsam bleiben“.