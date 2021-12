Razzia vor Sonnenaufgang : Schlag gegen Hongkonger Online-Medium

Aktualisiert am

„Stand News“ ist eines der letzten kritischen Medien in Hongkong. Nach den Festnahmen von Mittwoch dürfte es bald keine mehr geben.

Als im Juni die Hongkonger Tageszeitung „Apple Daily“ geschlossen wurde, fragten viele, wann es die regierungskritischen Onlinemedien treffen würde. Am Mittwoch war es so weit. Mehr als zweihundert Polizisten der Sondereinheit für „nationale Sicherheit“ durchsuchten ab sechs Uhr morgens die Redaktionsräume von „Stand News“. Die Nachrichtenwebsite ist das prominenteste der noch verbliebenen regierungskritischen Hongkonger Medien.

Gleichzeitig mit der Razzia wurden sechs Personen mit Verbindungen zu „Stand News“ festgenommen. Dazu gehören der frühere und der amtierende Chefredakteur sowie vier frühere Mitglieder des Verwaltungsrats der Plattform, die im vergangenen Monat von ihren Positionen zurückgetreten waren. Unter ihnen ist die frühere Abgeordnete Margaret Ng, die bis zuletzt in Interviews zur Lage in Hongkong kein Blatt vor den Mund genommen hatte. Und die Sängerin Denise Ho, die einst auf dem chinesischen Festland äußerst erfolgreich war, bis ihre Musik dort 2014 wegen ihrer Beteiligung an den damaligen „Regenschirmprotesten“ verboten wurde.

Sie schrieb damals einen viel gesungenen Protestsong. Über das Facebook-Konto der Sängerin wurde am Morgen die Nachricht verbreitet, sie sei in ihrer Wohnung wegen „Verschwörung zur Veröffentlichung und Verbreitung aufrührerischer Publikationen“ festgenommen worden. Sie wurden mit den Worten zitiert, „ich bin in guter Verfassung. Meine Freunde sollen sich keine Sorgen machen.“

Auf Basis eines Gesetzes aus der Kolonialzeit

Die Polizei teilte ohne Nennung von Namen mit, die sechs Festnahmen seien auf Basis des sogenannten Crimes Ordinance erfolgt, eines Gesetzes, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Verschwörung zum Aufruhr und zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen kann demnach bei einer ersten Verurteilung mit einer Geldstrafe und bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.

Zuletzt berief sich die Hongkonger Justiz auffällig häufig auf das Gesetz, dessen Vorläufer die britischen Kolonialbehörden 1967 nutzten, um gegen pro-Pekinger Publikationen vorzugehen, die die gewaltsame „Kulturrevolution“ unterstützten. Danach wurden die Umsturz-Paragrafen drei Jahrzehnte lang nicht mehr angewendet.

Die Durchsuchung der Redaktionsräume von „Stand News“ sei hingegen auf Grundlage des „nationalen Sicherheitsgesetzes“ aus dem vergangenen Jahr angeordnet worden, teilte die Polizei mit. Der Durchsuchungsbefehl schloss journalistisches Material mit ein. Lokale Medien veröffentlichten Videos, auf denen zu sehen ist, wie Beamte Dutzende Kartons und Kisten mit Unterlagen und Laptops aus dem Gebäude tragen. Das Vorgehen vor Sonnenaufgang ähnelte den Polizeirazzien gegen die einflussreiche Tageszeitung „Apple Daily“ im Juni 2021. Eine Woche später erschien ihre letzte Ausgabe.

Die Hongkonger Journalistenvereinigung äußerte sich am Mittwoch „tief besorgt, dass die Polizei innerhalb eines Jahres wiederholt führende Medienvertreter festgenommen und die Büros von Medienorganisationen durchsucht hat, in denen sich große Mengen journalistischen Materials befanden.“ Der Vorsitzende der Vereinigung, Ronson Chan, der auch für „Stand News“ tätig war, wurde ebenfalls verhört, aber nicht festgenommen. Später sagte er laut dem Sender RTHK, einige seiner elektronischen Geräte sowie seine Bankkarten seien beschlagnahmt worden.

Der Chefredakteur der Non-Profit-Publikation „Stand News“, Patrick Lam, legte unmittelbar nach seiner Festnahme seinen Posten nieder. Seine Wohnung und die der anderen fünf Festgenommenen wurde durchsucht. Sie müssen geahnt haben, dass die Polizei gegen „Stand News“ vorgehen würde. Im vergangenen Monat stellte das Medium die Annahme von Spenden ein. Schon nach der Schließung von „Apple Daily“ hatte „Stand News“ die Kommentare von seiner Website gelöscht. Anfang Dezember warf Hongkongs Sicherheitschef Chris Tang der Publikation nach einem Bericht über das Gefängniswesen vor, „voreingenommen, verleumderisch und dämonisierend“ zu berichten.

Der Vorwurf der „Verbreitung aufrührerischer Publikationen“ hatte schon am Dienstag in einem anderen Gerichtsprozess eine Rolle gespielt. Er wurde der langen Liste an Anklagepunkten gegen den Apple-Daily-Gründer Jimmy Lai hinzugefügt.