Suche nach Ursprung des Virus : China blockiert Einreise der WHO-Mission

Nach monatelangen Verhandlungen sollte eine Delegation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesen Tagen nach China reisen, um dort nach dem Ursprung der Corona-Pandemie zu suchen. Doch nun kommt es zu weiteren Verzögerungen, weil die chinesische Regierung die nötigen Visa noch nicht erteilt hat. Zwei Mitglieder der zehnköpfigen Expertengruppe, der auch ein Deutscher angehört, hatten ihre Reise nach WHO-Angaben sogar schon angetreten und mussten sie mangels Einreiseerlaubnis abbrechen. Andere hätten ihre Reisepläne „in letzter Minute“ abblasen müssen, sagte der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in einer Pressekonferenz am Dienstagabend.

Er zeigte sich „sehr enttäuscht“ über die Entwicklung. Für den Äthiopier, der es stets vermieden hat, Chinas Umgang mit der Krise zu kritisieren, waren das ungewöhnlich deutliche Worte. „Mir wurde versichert, dass China das interne Prozedere beschleunigt, um den frühestmögliche Einsatz zu ermöglichen“, sagte Tedros weiter. Er habe gegenüber der chinesischen Seite hervorgehoben, dass die Mission für die WHO eine Priorität sei.

Bereits im Juli hatten sich China und die WHO auf die Rahmenbedingungen der Erkundungsmission geeinigt. Das geht aus der Datierung eines entsprechenden Dokuments zurück, das dennoch erst im November veröffentlicht wurde. Ein Grund für die Verzögerung war vermutlich, dass China der Zusammensetzung der Expertenkommission zustimmen musste.

Kurz vor dem geplanten Beginn der Mission hat Außenminister Wang Yi sich den Stimmen angeschlossen, die behaupten, der Ursprung der Pandemie sei nicht in China zu finden. Seit Monaten befeuert der Propagandaapparat diese Theorie. Wang Yi ist nun der ranghöchste Vertreter, der sich daran beteiligt. „Mehr und mehr Forschungen legen nahe, dass die Pandemie wahrscheinlich durch separate Ausbrüche an zahlreichen Orten der Welt verursacht wurde“, sagte er am Wochenende. China habe lediglich als erstes Alarm geschlagen.

Zum Beleg verweist die chinesische Regierung auf Untersuchungen aus Ländern wie Italien und Frankreich, denen zufolge das Virus dort offenbar schon vor Dezember zirkulierte. China selbst hat allerdings bislang keine Blutproben oder Abwasseruntersuchungen veröffentlicht, die auf die Zeit vor Dezember verweisen könnten. Ein Wissenschaftler hatte der Nachrichtenagentur AP gesagt, dass entsprechende Untersuchungen von den Behörden gezielt zeitlich eingeschränkt worden seien.

Angesichts der starken Politisierung der Pandemie durch die amerikanische und die chinesische Regierung sind die Hoffnungen begrenzt, dass die WHO-Mission tatsächlich herausfinden kann, wo und von welchem Tier das Virus auf den Menschen übergesprungen ist. „Das Gefühl, dass man einen schuldigen Staat finden müsse, ist einer offenen Untersuchung natürlich nicht zuträglich“, hatte Fabian Leendertz, das deutsche Mitglied der Expertenmission, im Gespräch mit der F.A.Z. gesagt.

Leendertz ist Tiermediziner am Robert-Koch-Institut (RKI). Er hatte die Erwartungen an die Mission gedämpft: „Wichtig ist, dass man von der Vorstellung wegkommt, dass da zehn Experten in Schutzanzügen Fledermäuse anfassen, eine Pelztierfarm untersuchen und dann eine schlüssige Infektionskette aufdecken.“