In Peking laufen in einem Restaurant Fernsehberichte über Chinas Militärübungen. Bild: Reuters/Tingshu Wang

Chinas Volksbefreiungsarmee hat ihre großangelegten Manöver in der Nähe Taiwans beendet. Ein Sprecher des chinesischen Ostkommandos berichtete am Montag, die verschiedenen Übungen seien nach drei Tagen „erfolgreich abgeschlossen“ worden. Chinas Führung hatte die Manöver am Samstag als Reaktion auf den Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen vergangene Woche in den USA gestartet.

Als Reaktion auf die chinesischen Militärmanöver vor Taiwan hatte Japan nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mehrere Kampfflugzeuge mobilisiert. Die japanischen Streitkräfte hätten seit Freitag den chinesischen Flugzeugträger Shandong und mehrere andere chinesische Marineschiffe in dem Gebiet südlich der japanischen Miyako-Inselgruppe beobachtet, erklärte der japanische Generalstab am Montag. Es seien zu diesem Zweck „zwei Eskorten entsandt worden“ hieß es weiter.

Die japanischen Kampfflugzeuge seien „als Reaktion auf die Landungen und Starts der Kampfflugzeuge an Bord der Shandong“ gestartet. Insgesamt bestätige er „etwa 120 Landungen und Abflüge auf dem Flugzeugträger Shandong – 80-mal durch Kampfflugzeuge und 40-mal durch Hubschrauber“, erklärte der Generalstab.

Die chinesischen Schiffe, neben dem Flugzeugträger Shandong auch ein Raketenzerstörer, eine Fregatte und ein schnelles Kampfunterstützungsschiff, wurden demnach zwischen 230 und 430 Kilometer südlich der Inselgruppe Miyako in der südjapanischen Präfektur Okinawa gesichtet.

Nach einem Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den Vereinigten Staaten hatte China den Druck auf die Inselrepublik erhöht. Die Volksbefreiungsarmee hatte am Montag ihre Militärmanöver in der Nähe Taiwans zunächst fortgesetzt – mit weiteren Übungen und Patrouillen sowie simulierten Angriffen der Luftwaffe auf Landziele, wie das chinesische Militär mitteilte.

Die Vereinigten Staaten demonstrierten derweil militärische Stärke im Südchinesischen Meer, einem weiteren Brennpunkt der Region. Dort fuhr ein amerikanischer Zerstörer in der Nähe des von China beanspruchten Mischief-Riffs vorbei.

Die seit Samstag andauernden Manöver nahe Taiwan sind eine Reaktion auf den Zwischenstopp der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen auf dem Rückweg von einer Mittelamerika-Reise in den Vereinigten Staaten. In Kalifornien war die Präsidentin am vergangenen Mittwoch mit dem Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, zusammengetroffen – protokollarisch die Nummer Drei der Vereinigten Staaten. Es war das erste Treffen dieser Art auf amerikanischem Boden.

Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe

Taiwans Verteidigungsministerium berichtete, am Montagvormittag seien 70 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe innerhalb von vier Stunden nahe der demokratischen Inselrepublik gesichtet worden. 35 Flugzeuge hätten die früher noch respektierte, nicht offizielle Mittellinie der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien auch in die taiwanische Luftüberwachungszone (ADIZ) eingedrungen, die als eine Art Pufferzone zur Volksrepublik dient.

Die Übungen finden jedoch bislang in internationalen Gewässern oder nahe der chinesischen Küste statt. Taiwans eigentlicher Luftraum oder seine Territorialgewässer wurden nicht verletzt.