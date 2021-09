China gegen Zhao Wei : Eine Schauspielerin wird ausradiert

Aktualisiert am

Die chinesische Sängerin und Schauspielerin Zhao Wei posiert 2018 in ihren Weinbergen von Chateau Monlot in Saint-Hippolyte im Südwesten Frankreichs. Bild: AFP

Eine der prominentesten Schauspielerinnen Chinas ist über Nacht aus der Öffentlichkeit des Landes so ausradiert worden, wie man es sonst von politischen Säuberungen kennt. Die Kinofilme und Fernsehserien, in denen Zhao Wei in den vergangenen zwanzig Jahren mitgespielt hat, sind auf Streaming-Plattformen nicht mehr erhältlich.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Auf Informationsseiten zu den Filmen wurde ihr Bild getilgt und ihr Name durch „xx“ ersetzt. Zhao Weis Fan-Seiten im Internet mit Millionen Followern wurden gelöscht. Mit ihr befreundete Schauspieler löschten Fotos aus sozialen Netzwerken, die sie gemeinsam mit Zhao zeigen.