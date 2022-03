An Russlands Seite : China am Wendepunkt

In der Gemeinsamen Erklärung, die Xi Jinping und Wladimir Putin am Tag der Eröffnung der Olympischen Winterspiele abgegeben haben, steht folgender Satz: „Es zeichnet sich ein Trend zu einer Umverteilung von Macht in der Welt ab, und die internationale Gemeinschaft ruft zunehmend nach Führung für eine friedliche Entwicklung.“ Der Führer in Peking aber lässt sich in diesen kriegerischen Tagen verleugnen. Nur einmal, vor gut einer Woche, hat Xi Jinping mit Wladimir Putin telefoniert. Seither macht er sich rar.

Als einziger Staatschef der fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat äußert er sich nicht zur größten weltpolitischen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Alle Gesprächsanfragen aus europäischen Hauptstädten lässt er abblitzen. Weder mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden noch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi hat er seit Kriegsbeginn gesprochen. Dabei ist der chinesische Staatschef keine Randfigur in dieser Krise.

Manche jedenfalls glauben, dass sein Wort bei Putin Gewicht hat. Alle Appelle, zum Hörer zu greifen und seinen Einfluss, sofern er ihn denn hat, in Moskau für einen Waffenstillstand geltend zu machen, lässt Xi Jinping verhallen. Auch Chinas oberster Außenpolitiker Yang Jiechi, der im Partei-Staat China mehr Einfluss hat als der Außenminister, ist nirgends zu sehen.

Die Zeit läuft gegen China

Es gibt dafür wohl zwei mögliche Erklärungen: Entweder der chinesische Staatschef hat sich durch eklatante Fehlkalkulationen in eine Lage manövriert, von der er nicht weiß, wie er gesichtswahrend wieder herauskommt. Oder die chinesische Führung sitzt den Krieg zynisch aus, um sich am Ende auf die Seite des Siegers zu stellen.

Doch die Zeit läuft gegen China. Über Peking hängt der Vorwurf der Komplizenschaft mit den Gräueltaten des Moskauer Regimes. Es weigert sich, Putins Überfall auf die Ukraine zu verurteilen oder auch nur beim Namen zu nennen. Es verharmlost die Gewaltexzesse und rechtfertigt die Invasion als legitime Reaktion auf die NATO-Erweiterung. Es beteiligt sich nicht an Sanktionen und wird beschuldigt, dem wirtschaftlich bedrängten Moskauer Regime unter die Arme zu greifen.

In einem Monat soll der mehrfach verschobene EU-China-Gipfel stattfinden. Wenn Peking sich bis dahin nicht bewegt, ist das kaum vorstellbar. Die Europäer versuchen noch, der chinesischen Führung eine Brücke zu bauen. Der französische Botschafter in Peking, Laurent Bili, sagte in einem Interview mit der chinesischen Zeitschrift „Caixin“: „China kann eine besonders wichtige Rolle zur Erreichung eines wirklichen Waffenstillstands durch Verhandlungen spielen.“ Solche Interviews sind in China meist der Versuch, sich Gehör zu verschaffen, wenn die chinesischen Entscheidungsträger sich direkten Gesprächen verweigern.

Amerika setzt auf eine andere Methode

Washington setzt derweil auf eine andere Methode: Naming und Shaming. Zweimal wurden nun Geschichten an die „New York Times“ durchgestochen, die China gar nicht gut aussehen ließen. In der ersten Geschichte hieß es, Amerika habe dem chinesischen Botschafter in Washington und Außenminister Wang Yi in den Wochen vor Kriegsbeginn vertrauliche Informationen über den russischen Truppenaufmarsch gegeben, um Peking von der Dramatik der Lage zu überzeugen.