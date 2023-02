Als „Allwetterfreunde“ bezeichnet China nur ganz wenige Länder. Pakistan, Sambia und seit Kurzem auch Belarus. Dessen Machthaber Alexandr Lukaschenko wurde am Dienstag in Peking zu einem zweitägigen Staatsbesuch erwartet. Staats- und Parteichef Xi Jinping will mit ihm unter anderem über Chinas Zwölf-Punkte-Papier „für eine politische Lösung der Ukrainekrise“ sprechen. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Xinhua lobte Lukaschenko das Papier in den höchsten Tönen. Es sei ein „Beispiel für Chinas friedliche Außenpolitik“ und ein „neuer Schritt, der eine breite Wirkung überall auf der Welt entfalten“ werde.

Chinesische Staatsmedien ließen durchblicken, dass die beiden Machthaber in Peking gemeinsam ihre Ablehnung eines Einsatzes von Atomwaffen, oder einer Drohung damit, bekunden könnten. Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im November hatte Xi erfahren, dass ihm diese Worte, die ihn wenig kosten, im Westen zustimmende Aufmerksamkeit bescheren. Die Visite des belarussischen Machthabers, der sein Land als Aufmarschgebiet für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereitstellt, wird im Westen freilich mit Argwohn verfolgt. Chinas Friedensrhetorik wird zudem von anhaltenden Warnungen aus Washington konterkariert, denen zufolge China erwäge, Waffen und Munition an Russland zu liefern.

Lukaschenko könnte für den chinesischen Staatschef schon wegen seiner Einblicke in die russische Kriegsführung ein interessanter Gesprächspartner sein, zumal vor Xis geplantem Moskau-Besuch in den nächsten Wochen. Der belarussische Machthaber dürfte vor allem mit der Hoffnung anreisen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu China wiederzubeleben. Die waren zuletzt weit hinter den Minsker Erwartungen geblieben.

„Smarter, weiser, kreativer und moderner Mensch“

Lukaschenko hatte gehofft, dass China helfen könne, die Auswirkungen der Sanktionen abzufedern, die die EU und die Vereinigten Staaten nach der manipulierten Präsidentenwahl von 2020, dem gewaltsamen Vorgehen gegen die Opposition und wegen der Rolle des Landes beim russischen Überfall auf die Ukraine verhängten. Doch die Sanktionen bewogen auch China dazu, seine Investitionen in Belarus stark einzuschränken, um nicht selbst mit Strafmaßnahmen belegt zu werden. Durch den Krieg ist außerdem die belarussische Bedeutung als Transitland für Schienentransporte zwischen China und der EU gesunken. Im Interview mit Xinhua warb Lukaschenko offensiv für den Great Stone Industriepark, ein Prestigeprojekt, das erlahmt ist.

China versucht die ausgebliebene wirtschaftliche Unterstützung mit symbolischen Gesten wettzumachen. Beim jüngsten Treffen der beiden Machthaber im September 2022 in Samarkand stufte es die Beziehungen zu Belarus zu einer „umfassenden strategischen Allwetter-Partnerschaft“ hoch und sprach von einem „historischen Durchbruch“. Lukaschenko hofft wohl, dass er in Peking mit Lobhudelei zum Ziel kommt. Xi sei ein „sehr smarter, weiser, kreativer und moderner Mensch“, sagte er Xinhua. Ohne China sei kein Problem auf der Welt mehr zu lösen.

Politisch fällt es beiden Autokraten leicht, einander Rückendeckung zu geben. Xi soll Lukaschenko 2020 als erster ausländischer Staatschef zu dessen vorgeblichem Wahlerfolg gratuliert haben. Minsk wiederum stimmt in UN-Gremien regelmäßig für China ab, vor allem im UN-Menschenrechtsrat. Beide Länder pflegen auch enge militärische Beziehungen. Nach einer Medienanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung ist von dieser Kooperation in der Öffentlichkeit aber seit dem russischen Überfall auf die Ukraine kaum noch die Rede.