China ändert Corona-Kurs : Jetzt ist jeder für seine eigene Gesundheit verantwortlich

Erst eine Woche ist es her, dass in China Tausende gegen die Null-Covid-Politik auf die Straße gegangen sind. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen verkündet werden. In Urumtschi, wo die Proteste ihren Anfang nahmen, sollen an diesem Montag nach mehr als drei Monaten die Geschäfte, Restaurants und Freizeitstätten wieder geöffnet werden.

In Peking gibt es immer mehr Fälle, in denen sich Infizierte zu Hause isolieren dürfen, statt in Krankenhäuser oder Quarantänezentren zwangseingewiesen zu werden. In vielen Städten ist die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs jetzt wieder ohne Negativtest erlaubt. In Guangzhou sollen nur noch bestimmte Berufsgruppen regelmäßig getestet werden.

Es sind kleine Schritte, die große Erwartungen geweckt haben. Inzwischen wächst schon wieder der Unmut darüber, dass die Lockerungen nicht weit genug gehen.

Mit einer Mischung aus Zugeständnissen und Einschüchterung war es der chinesischen Führung zunächst gelungen, nach dem Protestwochenende Ende November weitere große Demonstrationen zu verhindern. Doch die Lage bleibt unübersichtlich. Am Sonntag zeigten sich viele Pekinger enttäuscht über die Verlautbarungen der Lokalregierung. Weder wurde die Coronatestpflicht abgeschafft, wie manche gehofft hatten, noch wurde ein Recht auf Heimquarantäne festgeschrieben. Im Pekinger Botschaftsviertel, wo vor einer Woche Hunderte gegen die Null-Covid-Politik auf die Straße gegangen waren, zeigte die Polizei am Wochenende massive Präsenz. An jeder Straßenkreuzung waren Polizeiautos mit Dauer-Blaulicht postiert.

Der Geist des Protests ist inzwischen von der Straße in die Wohngebiete übergegangen. „Von mindestens drei Freunden weiß ich, dass sie in ihren abgesperrten Wohnblocks erfolgreich dafür gekämpft haben, dass sie wieder geöffnet wurden“, sagt Meiling. Die Kundgebung vom vergangenen Sonntag habe den Leuten Mut gemacht, ihre Rechte einzufordern. Bisher hätten sie geglaubt, dass die Macht, die sie kontrolliert, allmächtig sei. „Aber dann stellst du fest, dass sie zerbrechlich ist.“ Zugleich hebt Meiling hervor, dass es den meisten Demonstranten allein um die Null-Covid-Politik gehe, die viele Existenzen zerstört hat. „Wenn sie beendet wird, war es das mit den Protesten“, sagt sie. Dass in Schanghai manche einen Rücktritt des Staats- und Parteichefs Xi Jinping forderten, hält sie für „zu viel“. Auch in Peking gab es vereinzelt solche Rufe, doch sie wurden von anderen bewusst übertönt.

Auf einmal wird Corona mit einer Grippe verglichen

Ren Zhen, eine andere Demonstrantin, spricht davon, was sich für sie mit den Protesten verändert hat. „Zum ersten Mal seit 29 Jahren fühle ich mich mit meinem Land verbunden“, sagt sie. „Mir war nicht bewusst, wie viele Leute meine Werte teilen.“ Solche Sätze zeigen vor allem, wie effektiv der Staat in den vergangenen Jahren jede Form zivilgesellschaftlichen Zusammenhalts zerstört hat. In vielen Gesprächen werden jetzt Bezüge zur Demokratiebewegung von 1989 hergestellt. Nicht, weil sie mit dem Protestwochenende vergleich wären, sondern weil seither (abgesehen von der spirituellen Falun-Gong-Bewegung in den neunziger Jahren) nicht mehr Tausende im ganzen Land für ein gemeinsames Ziel auf die Straße gegangen sind.

Meiling etwa berichtet, dass viele Pekinger ihre jugendlichen Kinder davon abgehalten hätten, am Sonntag vor einer Woche zur Demonstration zu gehen, weil sie wüssten, wohin das führen könne. Das ist insofern bemerkenswert, weil oft behauptet wird, Chinas Jugend wisse gar nicht, was damals passiert sei.