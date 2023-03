Die Gewalt im Süden Chiles reißt nicht ab. Am Montag traf es in der Region Araucanía eine Landschule sowie mehrere Maschinen eines Forstbetriebes. Eine Woche zuvor brannte in derselben Region eine Kapelle nieder. Eine radikale Zelle des indigenen Mapuche-Volkes hat die Brandanschläge verübt. Dutzende davon hat es in den vergangenen Monaten gegeben.

Besonders in der Region Araucanía, die als Kernland der Mapuche gilt, aber auch in anderen Gebieten im Süden Chiles herrscht seit Jahrzehnten ein territorialer Konflikt zwischen verschiedenen Mapuche-Gemeinschaften und Forst- und Landwirtschaftsunternehmen. Diese bewirtschaften Land, das von den Indigenen als angestammt angesehen wird. Radikale Gruppen sehen die Anschläge als legitimes Mittel, um ihre Forderung nach einer Rückgabe der Gebiete und mehr Autonomie durchzusetzen.