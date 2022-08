Kollaboration im Krieg : Wurden die ukrainischen Soldaten in Cherson verraten?

Cherson fiel schon in den ersten Kriegstagen an die Russen. Ukrainische Soldaten in einem Waldstück wurden abgeschlachtet. Betroffene gehen davon aus, dass die Russen schon vorher von ihnen wussten. Eine Rekonstruktion.

Warum wurde sie nicht schon im Februar gesprengt? Die Antoniwka-Brücke nach dem Beschuss am 20. Juli. Weitere Treffer haben den wichtigsten Nachschubweg der Russen in Cherson unpassierbar gemacht. Bild: Imago

Das vier Minuten und 13 Se­kunden lange Video beginnt harmlos: Man sieht eine nasse Straße und ein lichtes Wäldchen, der Boden ist mit einer ­dünnen Schneeschicht überzogen. Auf der Straße liegen große Äste. „Hier waren unsere“, sagt eine Männerstimme, „hier hat es gekracht.“ Die Kamera bewegt sich in das Wäldchen hinein. An einem Stamm lehnt eine Flasche. „Neben jedem Baum steht ein Molotowcocktail“, sagt eine Frau, die auf den Filmenden zugeht. Die Kamera macht einen weiten Schwenk durch das Wäldchen. Viele Bäume sind zersplittert, daneben liegen Gestalten, man erahnt leblose menschliche Körper. „Oj, oj, oj“, stöhnt der Mann. Er bewegt sich weiter durch das Wäldchen, filmt Leichname aus der Nähe. Manche wirken vollständig, einem fehlt der Kopf, einem anderen fast der ganze Oberkörper. Die Kamera richtet sich auf den laubbedeckten Boden. „Hier liegen Körperteile“, sagt die Männerstimme aus dem Off.

Die Aufnahmen sind ab dem 2. März in ukrainischen und russischen Telegram-Kanälen verbreitet worden. Die toten Männer, die darauf zu sehen sind, gehörten zur ukrainischen Territorialverteidigung in Cherson. Wie sie zu Tode gekommen sind, beschreiben alle Seiten übereinstimmend: Am Morgen des 1. März rückten russische Truppen in die Großstadt im Süden der Ukraine ein. Eine Gruppe der Territorialverteidigung hatte sich in der als Fliederpark bezeichneten Baumgruppe am Stadtrand versteckt. Einige der Männer hatten Gewehre, die meisten waren nur mit Molotowcocktails bewaffnet.

In einem wichtigen Punkt aber gehen die Schilderungen auseinander: Hat die Gruppe eine Kolonne russischer Schützenpanzer angegriffen, oder wussten die Russen schon vorher von ihr? Sicher ist, dass sie mit den Bordkanonen ihrer Schützenpanzer in den Park schossen, bis sich dort nichts mehr bewegte. Die genaue Zahl der Toten ist nicht bekannt, vermutlich sind es etwa zwanzig.

Mit folgenden Worten hat ein Berater des ukrainischen Innenministeriums das Video auf seinem Telegram-Kanal verbreitet: „Nach unserem Sieg wird im Fliederpark in Cherson ein Denkmal für die Heldenhaftigkeit und den Mut der Verteidiger der Stadt errichtet werden, die mit bloßen Händen, allein mit Molotowcocktails, versucht haben, eine Panzerkolonne der faschistischen Okkupanten aufzuhalten.“ Spricht man mit geflohenen Einwohnern Chersons über die Ereignisse jener ersten Tage der russischen Besatzung, bekommt man solche pathetischen Worte nicht zu hören. Sie reden von Sinnlosigkeit, Chaos, Angst, Schmerz, Verzweiflung – und immer wieder von Verrat.

Die ukrainischen Soldaten fühlten sich im Stich gelassen

Der Vorwurf des Verrats hat viele Facetten. Nachdem die Einwohner Chersons am frühen Morgen des 24. Februar vom Kampflärm erwacht waren, mussten sie bald feststellen, dass die Mitarbeiter wichtiger staatlicher Institutionen die Stadt bereits verlassen hatten: Polizei, Staatsanwaltschaft, die lokalen Funktionäre des Geheimdiensts SBU. „Diejenigen, die uns verteidigen sollten, waren weg, bevor die Russen gekommen sind“, sagt ein junger Mann. Das Gefühl, man sei im Stich gelassen worden, spricht aus vielen Schilderungen der ersten Kriegstage in Cherson. Zwischen Verzweiflung, Ratlosigkeit und Wut schwankend, fragten sich damals viele, warum niemand die zwei Tage lang umkämpfte Antoniwka-Brücke über den Dnipro gesprengt hat, bevor die russischen Truppen sie überqueren und Cherson einkreisen konnten. Der Fluss ist an dieser Stelle mehr als einen Kilometer breit und wäre ein mächtiges natürliches Hindernis für die Angreifer gewesen.