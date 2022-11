Nach der Befreiung : Sorge wegen Minen im Gebiet von Cherson

Ukraine, Cherson: Ein ukrainischer Soldat und Anwohner am Sonntag mit zwei mutmaßlichen Kollaborateuren, die an Pfeiler gefesselt sind Bild: dpa

In der Stadt und im Gebiet Cherson haben Armee und Behörden der Ukraine am Wochenende versucht, nach der Befreiung von den russischen Besatzern Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen. Während auf den Straßen der Abzug der Russen gefeiert wurde, warnte der von Kiew eingesetzte Verwaltungschef Jaroslaw Januschewytsch, die russische Armee befestige ihre Stellungen auf der anderen, linken Seite des Flusses Dnipro, über den sie abgezogen war.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Der „Gegner“ beschieße die Gebiete, die er gerade verlassen habe. Eine der Hauptaufgaben bestehe darin, die Region von Minen zu räumen. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videoansprache, die ukrainischen Truppen würden eines Tages alle Abschnitte der international anerkannten Grenzen der Ukraine erreichen. Bis Samstagabend seien im Gebiet Cherson mehr als 60 Ortschaften befreit und „fast 2000 explosive Gegenstände entdeckt worden“, darunter Minen und Sprengfallen.

Allein in der Stadt Cherson seien zehn Gruppen von Pyrotechnikern unterwegs, so Selenskyj. Zugleich müssen Telefon- und Funkverbindungen sowie die Versorgung mit Strom, Wärme, Wasser und mancherorts auch Gas wiederhergestellt werden. Zugleich wurde in der Donbassregion im Osten des Landes heftig gekämpft. Russische Soldaten hätten den kleinen Ort Majorsk bei Horliwka erobert, teilte Moskau mit.

Offene Konflikte in Russland um die Mobilmachung

Derweil haben die Besatzer ihre „Hauptstadt“ des Gebiets Cherson weiter nach Osten in die kleine Hafenstadt Henitschesk an der Grenze zur Krim verlegt. Der Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, General Sergej Surowikin, behauptete, man habe außerdem 115.000 Zivilisten, die das gewünscht hätten, mit den Truppen über den Dnipro verlegt.

Auf der besetzten linken Seite des Dnipros haben die Russen außerdem angekündigt, die Kleinstadt Nowa Kachowka zu evakuieren. Sie liegt nahe einem Staudamm und Wasserkraftwerk am Strom. Die Verwaltung ziehe sich mit den Bürgern der Stadt zurück, teilte der örtliche Besatzungschef Pawel Filiptschuk mit. Befürchtet wird, dass der Staudamm durch Beschuss zerstört und das Gebiet überflutet werden könnte. Russen und Ukrainer werfen einander gegenseitig vor, eine solche Aktion zu planen.

In den sozialen Medien wurden derweil Bilder verbreitet, die auf offene Konflikte in Russland um die Mobilmachung hindeuten. So lieferten sich die Angehörigen eingezogener Männer, größtenteils Frauen, ein heftiges Wortgefecht mit russischen Beamten; eine Gruppe von Frauen zog auf eigene Faust los und erreichte die ukrainische Grenze, wo sie von Offizieren forderte, ihnen „unsere Männer zurückzugeben“. Auslöser der Proteste waren Nachrichten, denen zufolge mobilisierte Russen ohne ausreichende Ausbildung und Versorgung an die Front geschickt werden und großenteils bei Beschuss ums Leben kommen.