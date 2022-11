Rückzug aus Cherson? : „Schwierige Entscheidung“ mit Ansage

Russlands Verteidigungsminister kündigt den russischen Rückzug aus der besetzten Gebietshauptstadt Cherson im Süden der Ukraine an. Kiew will der Ankündigung jedoch noch keinen Glauben schenken.

Wieder einmal war es jemand anderes als Präsident Wladimir Putin, der dazu auserkoren wurde, schlechte Nachrichten aus dem ukrainischen Kriegsgebiet der russischen Öffentlichkeit zu überbringen. Das russische Staatsfernsehen verbreitete am Mittwochabend die sorgsam inszenierte Zusammenkunft des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu mit dem Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine.

Letzterer, General Sergej Surowikin, steht dabei an einem Pult vor einer unkenntlich gemachten Landkarte der Ukraine. Er hält den Blick gesenkt und referiert, offenbar von einem Zettel abgelesen, über die Situation der russischen Streitkräfte an verschiedenen Frontabschnitten. Mithilfe eines Zeigestocks zählt er Ortschaften im Osten der Ukraine auf, in denen es schwere Kämpfe gebe oder russische Truppen vorrücken würden. Dazu zählt er die vermeintlichen ukrainischen Verluste an Soldaten und Material auf.

Erst nach einem minutenlangen Vortrag Surowikins stellt Verteidigungsminister Schojgu die entscheidende Frage zur Situation an der südlichen Front im Gebiet Cherson. Zunächst zählt Surowikin abermals vermeintliche ukrainische Verluste auf, berichtet über die „erfolgreiche Abwehr“ ukrainischer Offensivversuche oder die Arbeit der russischen Luftabwehr. Russland hatte auch bei militärischen Niederlagen in der Vergangenheit nie von einem Rückzug, sondern lediglich von strategischen Umgruppierungen und taktischen Anpassungen gesprochen.

Verteidigung Chersons „perspektivlos“

Surowikin berichtet Schojgu jedoch, Cherson sei nicht mehr „vollwertig zu versorgen“ und eine Verteidigung „perspektivlos“. Daher schlage er vor, auf dem in Fließrichtung linken Ufer des Dnipro Stellungen zu beziehen. Abermals bemühte Surowikin dazu die Formel einer „schwierigen Entscheidung“. Mit diesen Worten hatte Surowikin die russische Öffentlichkeit bereits bei seinem ersten Auftritt nach seiner Ernennung zum Kommandeur Wochen zuvor auf einen möglichen Rückzug der Besatzungstruppen vorbereitet. Schojgu stimmt Surowikins Vorschlag sogleich zu, und betont der Schutz von Leben und Gesundheit der Soldaten habe Priorität. Tatsächlich häufen sich die Berichte über russische Soldaten, die ohne ausreichende Vorbereitung an die Front geschickt wurden und dort gefallen sind.

Bereits seit dem Mittwochmorgen hatten sich die Neuigkeiten aus Cherson in russischen Telegramgruppen überschlagen. So berichteten der Söldnertruppe „Wagner“ zugerechnete Telegramkanäle von zahlreichen zerstörten Brücken auf der rechten, nördlichen Seite des Flusses Dnipro (Es handelt sich um kleine Brücken, die nicht über den Fluss Dnipro selbst führen). In den Kanälen wurde zudem eine offizielle Erklärung zur Lage in Cherson für den selben Tag angekündigt.