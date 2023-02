Es dauerte zehn Tage, bis sich der amerikanische Verkehrsminister öffentlich zum Zugunglück mit gefährlichen Chemikalien in Ohio äußerte. Und weitere zehn Tage, bis Pete Buttigieg schließlich in East Palestine aufschlug, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Er werde „darüber nachdenken“, ob es ein Fehler gewesen sei, damit so lange zu warten, sagte er am Donnerstag vor Journalisten in der Kleinstadt. Doch für viele Bewohner des Ortes ist der Schaden schon lange angerichtet.

Drei Wochen nachdem ein Zug der Eisenbahngesellschaft „Norfolk Southern“ in East Palestine entgleiste und giftige Chemikalien freisetzte, hat sich die Lage dort immer noch nicht beruhigt. Die Behörden wiederholen mantraartig, Luft- wie Trinkwasserproben seien unauffällig, doch die Bewohner bleiben skeptisch. Im Sender CNN berichtete eine Mutter am Mittwochabend etwa, dass ihr Sohn nach der Rückkehr aus dem Hotel in das eigene Haus jeden Tag Nasenbluten habe. Sie selbst habe Hautausschläge. Andere Einwohner East Palestines sprechen von üblen Gerüchen, Kopfweh und Übelkeit. Alles Symptome einer kollektiven Panik?

Umweltaktivisten raten den Menschen in der Gegend, alle Auffälligkeiten ärztlich dokumentieren zu lassen. Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, sagte in der Gesprächsrunde bei CNN, man wisse, dass noch „nicht alles perfekt“ sei. Mehrere Wasserläufe in der Gegend würden überwacht, es gebe Gewässer, in die „niemand reingehen“ sollte. Videoaufnahmen zeigten ölige Schlieren auf einem kleinen Fluss. Erst war von etwa 3500 toten Fischen die Rede gewesen; am Donnerstag gab das Amt für natürliche Ressourcen in Ohio schließlich an, die Chemikalien hätten fast 44.000 Fische getötet.

„Keine Hinweise auf menschliche Fehler“

Um eine Explosion der brennenden Zugwaggons zu verhindern, hatten die Behörden das Vinylchlorid am 6. Februar „kontrolliert freigesetzt“. Dabei seien „giftige und potenziell tödliche Stoffe“ in die Luft gelangt, hieß es damals. Verbrennt man Vinylchlorid, entstehen Chlorwasserstoff und Phosgen. Ersterer kann zu schweren Verätzungen führen, Phosgen wurde im Ersten Weltkrieg als chemischer Kampfstoff eingesetzt. Donald Trump nutzte die heftigen Diskussionen über den Umgang mit dem Unglück bei einem Besuch in East Palestine für seine politischen Zwecke als Präsidentschaftskandidat. Am Mittwoch bezeichnete er die Reaktion der Biden-Regierung dort als „Verrat“.

Ein vorläufiger Bericht der Verkehrssicherheitsbehörde vom Donnerstag beschreibt den Hergang des Unglücks im Detail. Demnach wurde in East Palestine von einem Sensoren durch ein erhitztes Radlager ein Hitze-Alarm ausgelöst, woraufhin das Zugpersonal die Bremsung einleitete. Dabei kam es zu einer automatischen Notbremsung und der Zug kam zum Stehen. Behördenchefin Jennifer Homendy sagte in Washington: „Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Personal irgendetwas falsch gemacht hat.“ Sie verstehe nicht, warum das Thema „so politisch“ geworden sei, es gehe „um eine Gemeinde, die leidet“.

Die amerikanische Umweltbehörde EPA hatte „Norfolk Southern“ in dieser Woche dazu aufgefordert, für die Aufräumarbeiten in East Palestine zu zahlen. Der Chef der EPA, Michael Regan, versprach auf einer Pressekonferenz, die Eisenbahngesellschaft werde „für das Chaos bezahlen, das sie angerichtet hat“. Das könne das Geschehene nicht rückgängig machen, aber „die dringend nötige Gerechtigkeit bringen“.