Außenministerin Annalena Baerbock und Sultan Ahmed al-Dschaber, designierter COP28-Präsident, schütteln sich in Berlin am 03. Mai 2023 die Hände. Bild: dpa

Ganz grün waren sich die Klimaschutzpolitiker dann doch nicht, trotz aller zur Schau getragenen grünen Einigkeit. Auf dem Petersberger Klimadialog, einem internationalen Treffen von mehr als 40 Ministern in Berlin zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz, wurden am zweiten Sitzungstag deutliche Unterschiede zwischen den beiden Ausrichtern deutlich: der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) auf der einen Seite und dem künftigen Präsidenten der Weltklimakonferenz in Dubai, dem Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Ahmed al-Dschaber, auf der anderen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Bei der abschließenden Pressekonferenz im Auswärtigen Amt versicherte man sich am Mittwoch des gegenseitigen Respekts, al-Dschaber bezeichnete Baerbock als seine „Freundin“. Auch beschwor man, wie wichtig es sei, den Klimawandel durch sinkende Kohlendioxidemissionen aufzuhalten. Wie genau das aber zu erfolgen habe, darin wurden durchaus Nuancen sichtbar.

Mehr Erneuerbare

Baerbock setzt für die Weltrettung auf den Ausbau von Ökostrom, wie Deutschland es tut. Sie tritt dafür ein, dass auf der Klimakonferenz im Dezember feste „Erneuerbaren-Ziele“ vereinbart werden. Kanzler Olaf Scholz (SPD) präzisierte am Mittwoch, denkbar sei eine Verdreifachung des Zubaus bis 2030: Damit könnte die Konferenz in Dubai „ein deutliches Signal an die Real- und die Finanzwirtschaft senden, wohin die Reise geht“. Baerbock unterstrich, der Weltklimarat IPCC habe gerade wieder festgestellt, wie weit man von dem Ziel entfernt sei, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um es doch noch „in Reichweite zu halten“, müsste der CO 2 -Ausstoß bis zum Jahr 2030 halbiert werden.

Die Ministerin verwies auf das Beispiel Deutschland: Hierzulande sollen in sieben Jahren mindestens 80 Prozent des Stroms – statt bisher 50 Prozent – aus regenerativen Quellen stammen. „Gleichzeitig steigen wir bis dahin aus der Kohle aus“, versicherte sie. Dabei sieht das geltende Kohleausstieggesetz 2038 vor, und im Koalitionsvertrag heißt es lediglich, man fasse „idealerweise“ 2030 ins Auge. Anders als in Nordrhein-Westfalen machen weder die ostdeutschen Braunkohlereviere noch die dortigen Bundesländer Anstalten, das Abschalten um acht Jahre vorzuziehen.

Baerbock pocht deshalb so sehr auf Wind- und Solarkraft, weil sie darin eine Attraktivität für Schwellen- und Entwicklungsländer sieht, die in der Emissionsreduktion noch hinterherhinken. Diese Erzeugungsarten seien „günstiger als jede andere Stromquelle, und sie sind überall sofort verfügbar“, warb sie. Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass Deutschland zu wenig eigene fossile Ressourcen hat und schlecht damit gefahren ist, sie aus wenigen Ländern zu importieren, vor allem aus Russland.

Ölstaaten halten an fossilen Brennstoffen fest

In den Vereinigten Arabischen Emirate, die ihren Wohlstand dem Öl- und Gasreichtum verdanken, sieht die Lage ganz anders aus. Deshalb zeigte sich al-Dschaber zwar offen für Baerbocks Vorschläge und kündigte ambitioniert eigene Ausbauziele für Ökostrom an. Er verwies aber zugleich darauf, dass es „parallele“ Entwicklungen geben und „die Welt einige Realitäten akzeptieren“ müsse: Auch künftig spielten fossile Brennstoffe eine Rolle, um den globalen Energiebedarf zu decken. „Wir sollten uns darauf konzentrieren, den CO 2 -Ausstoß aus allen Bereichen herauszuholen, ob das Öl und Gas sind oder die Schwerindustrie.“

Dazu bedürfe es der Anwendung bekannter und der Erforschung neuer Techniken. Ausdrücklich erwähnte der Scheich, der auch Vorstandsvorsitzender einer staatlichen Ölgesellschaft ist, neben der Verdopplung der Wasserstoffproduktion auch die Abscheidung und Verpressung von CO 2 aus Erdgas, das sogenannte CCS-Verfahren. Diese Methode ist bei den Grünen sehr unbeliebt. Noch viel weniger wird Baerbock und ihre Partei gefreut haben, dass sich ihr Mitgastgeber freimütig für die „Ausweitung der Kernkraft“ einsetzte, um Energiesicherheit, günstige Preise und den Klimaschutz zu gewährleisten.

Mehr zum Thema 1/

Einig war man sich allerdings, dass mehr öffentliches und privates Kapital für die Klimafinanzierung in ärmeren Ländern nötig sei. Deutschland will dafür bis 2025 sechs Milliarden Euro bereitstellen. Baerbock kündigte an, dass es im Oktober in Bonn eine „Wiederauffüllungskonferenz“ zum Grünen Klimafonds (GCF) geben werde. Scholz sagte, Deutschland zahle dort zwei Milliarden Euro ein.