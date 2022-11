Aktualisiert am

Chat-Affäre in Österreich : „Dazu muss wer rausgeschmissen werden!!!!“

In Österreich sind interne Chats von FPÖ-Politikern öffentlich geworden. Darin träumen sie von einer Art Gleichschaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit dabei: der damalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

In Österreich schlagen wieder einmal Chats Wellen, die ihren Weg aus den Akten der Korruptionsstaatsanwaltschaft in die Öffentlichkeit gefunden haben. Diesmal geht es um das Verhältnis zwischen Politik und Medien, insbesondere dem öffentlich-rechtlichen ORF. Ein Leiter einer ORF-Redaktion hat bereits seinen Hut nehmen müssen. Er hatte sich mit dem früheren Vorsitzenden der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, allzu vertraut über ORF-Interna ausgetauscht. Ähnliche Vorwürfe werden gegen den Chefredakteur der Zeitung „Die Presse“ erhoben. Am Freitag legte er seine Funktionen bei der „Presse“ nieder, „um klare, unmissverständliche Konsequenzen aus der aktuellen Debatte rund um öffentlich gewordene Chat-Protokolle zu ziehen, für deren unangemessenen Ton er sich bereits entschuldigt hat.

Stephan Löwenstein

Parteiintern hat die FPÖ 2018 eine eigene Chatgruppe zum Österreichischen Rundfunk eingerichtet. Damals war sie Koalitionspartner der ÖVP, Strache war Vizekanzler. Aus den Unterhaltungen geht hervor, dass die FPÖ nicht nur auf eine Reform des Rundfunks drang, durch die sie mehr Einfluss auf das Medienhaus nehmen wollte. Es wird auch offen ausgesprochen, was man sich bisher nur denken konnte: dass man im großen Stil Personal austauschen wollte, um eine für die FPÖ angenehmere Berichterstattung zu erreichen.