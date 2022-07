Johnsons Ende : „Viele vermissen Boris schon jetzt“

Lord Moore, Boris Johnson hat seinen Rückzug angekündigt. Macht Sie das traurig?

Ja, es ist traurig, nicht ganz überraschend, aber traurig. Es ist ein Verlust. Es ist zweifellos auch seine Schuld.

Wessen noch?

Covid. Es ist schwer, eine Pandemie politisch zu überleben, wenn die Leute so wütend über so viele Dinge sind. Aber es gibt auch ein sehr starkes „Remainers“-Establishment, das weder das Brexit-Referendum noch das Wahlergebnis respektiert und mit allen Mitteln versucht hat, Boris Johnson auszuschalten. Angeführt wurde es von der BBC, die sehr effektiv war.

Sie sehen Johnson als Opfer einer Hexenjagd?

Es ist nicht einfach, die Anteile der Schuld zu portionieren. Er selbst hat eine Menge Fehler gemacht. Die Hälfte der Menschen wollte die Regierung loswerden, was natürlich normal ist in unserer Demokratie. Aber im Fall Johnson war es anders als sonst, auch wegen der Rolle, die (Johnsons früherer Chefberater) Dominic Cummings spielte. Cummings hat sich wohl viel früher von seinem Chef abgewendet als bekannt. Er nahm sensible Informationen und Fotos aus der Downing Street mit – in der Absicht, sie gegen Boris einzusetzen. Es ist sehr schwierig, mit jemandem umzugehen, dem man nah war und der einen plötzlich zerstören will.

Sie kennen Johnson gut. Sie waren lange sein Vorgesetzter, erst beim „Telegraph“, dann beim „Spectator“.

Ja, und wenn er nicht schon da gewesen wäre, hätte ich ihn eingestellt, weil er ein extrem guter Journalist war.

Obwohl er Fakten verzerrt und Zitate erfunden hat?

Johnson war sicher kein gewöhnlicher Reporter. Er brach Regeln, denen gefolgt werden sollte. Aber er verstand als EU-Korrespondent, dass aus Brüssel zu berichten eine enorme Story war – was all die anderen Journalisten nicht begriffen oder verschwiegen haben. Aus Sicht der EU war das legitim, aber in Wahrheit doch eine enorme Geschichte: dass die EU sich damals anschickte, unsere nationale Unabhängigkeit an sich zu reißen. Boris dramatisierte das extrem gut. Und er sah diesen Trend zu Recht.

Und das ist wichtiger als die Fakten?

Nicht wichtiger. Aber Boris hatte sozusagen das Schlüsselfaktum am Wickel. Als Journalist wissen wir, dass die Fakten stimmen müssen, aber es gibt auch so was wie DIE Story. Und Boris begriff die große Story in Brüssel vor allen anderen in Großbritannien – und erzählte sie brillant. Was so hohe Wellen schlug, war ja nicht, dass ein paar Fakten falsch gewesen wären, obwohl einige, fürchte ich, wirklich falsch waren. Es war der grundsätzliche Punkt seines Schreibens, den sie nicht mochten, dass hier ein ganzer Kontinent aus Brüssel regiert werden sollte. Boris war großartig, und ich verteidige ihn voll.

Wie ist Johnson als Mensch?

Umgänglich, amüsant und freundlich, aber auch einsam und depressiv. Das ist natürlich nicht selten bei öffentlichen Personen. Er ist nicht pompös, und er behandelt jeden Menschen gleich. Johnson kann extrem mutig sein, aber manchmal ist er auch feige. Wenn ihn jemand in der Regierung hart bearbeitet hat, gab er nach. So war es schwer, ihn festzulegen, und vielleicht ist das der Kern: Er hasst es, sich festlegen zu lassen. Das macht es schwer für Freunde und Kollegen, mit ihm umzugehen.