Stärkung der Beziehungen : EU-Ratspräsident Michel besucht Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman

Aktualisiert am

Politische Vertreter aus der EU sind seltene Gäste im islamischen Gottesstaat Saudi-Arabien. Doch jetzt hat EU-Ratspräsident Charles Michel den saudischen Kronprinz in Dschidda getroffen. Der Besuch soll die Beziehungen stärken.

EU-Ratspräsident Charles Michel ist zu einem eintägigen Besuch nach Saudi-Arabien gereist und dabei auch mit Kronprinz Muhammad Bin Salman zusammengetroffen. Bei der Begegnung am Dienstag in der Hafenstadt Dschidda ging es um eine Stärkung der Handels- und und Finanzbeziehungen, wie ein EU-Beamter anschließend mitteilte. Es war der erste Besuch eines ranghohen Vertreters der Europäischen Union seit langem in dem streng islamisch regierten Königreich.

Themen waren den Angaben zufolge auch die Herausforderung durch den Klimawandel, Energiesicherheit und der Übergang zu CO2-Neutralität. Weiter solle es einen regelmäßigen Austausch in globalen Sicherheitsfragen und zur Terrorismusbekämpfung geben. Zu der als problematisch geltenden Frage der Menschenrechte hieß es, diese seien „wichtig für die EU und Teil ihrer DNA“. Der Dialog darüber stelle ein „wichtiges Instrument im Umgang mit saudischen Partnern“ dar.

Zu Beginn seines Besuchs nahm Michel an einer Diskussionsrunde mit saudischen Frauen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung, Kunst und Medien teil. Danach stand ein Arbeitsessen unter anderem mit Außenminister Prinz Faisal bin Farhan und Handelsminister Madschid ibn Abdallah al-Qasabi auf dem Programm, ferner ein Treffen mit dem Generalsekretär der Organisation für islamische Zusammenarbeit (OIC), Hissein Brahim Taha.