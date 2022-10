Diamant Koh-i-Noor : Charles' Krönung provoziert eine diamantene Affäre

Aktualisiert am

Der Koh-i-Noor-Diamant ist in das Kreuz an der Vorderseite der Krone eingelassen. Bild: Picture Alliance

Die Krönung des britischen Königs ist noch sieben Monate entfernt, aber schon jetzt provoziert sie eine diplomatische Affäre. In Indien regt sich Widerstand gegen die Krone, die Charles’ Frau Camilla als Queen Consort bei der Zeremonie tragen soll. Denn diese enthält nach aktueller Planung den berühmten, aus Südasien stammenden Koh-i-Noor-Diamanten. Dies würde „schmerzhafte Erinnerungen der kolonialen Vergangenheit“ heraufbeschwören, sagte ein Sprecher der indischen Regierungspartei BJP dem „Daily Telegraph“.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Der vermutlich tausend Jahre alte Diamant war nach dem Vertrag von Lahore, zusammen mit großen Ländereien, im Jahr 1849 in britisches Staatseigentum übergegangen. In den Worten des Royal Collection Trust wurde er vom Mahara­dscha Duleep Singh „übergeben“ – der Herrscher des Punjab war damals elf Jahre alt. In den Jahrhunderten davor war der mehr als 105 Karat (21 Gramm) schwere Edelstein, der mal als „das wertvollste Objekt des ganzen Subkontinents“ beschrieben wurde, im Besitz zahlreicher Dynastien auf dem Subkontinent, darunter die islamisch-mogulischen.