Kennt Deutschland: König Charles III. noch als Prince of Wales 2019 zu Besuch in Berlin Bild: AFP

Es ist gut möglich, dass König Charles III. seine erste offizielle Auslandsreise lieber anderswohin unternommen hätte, nach Kanada etwa, wo er ja in der Nachfolge seiner verstorbenen Mutter Elisabeth nun auch, bislang wenig umstritten, als Staatsoberhaupt fungiert, oder nach Australien, wo die Sache mit dem Staatsoberhaupt aus dem Hause Windsor mittlerweile eine deutlich heiklere Angelegenheit geworden ist. Kanada und Aus­tralien waren schließlich auch Elisabeths häufigste Reiseziele. Stattdessen aber führt Charles’ erster Staatsbesuch nach Deutschland; der vorgesehene erste Reiseteil in Frankreich musste auf französisches Bitten der aktuellen Unruhen wegen verschoben werden.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

Die britische Regierung wollte den neuen König noch vor seiner Krönung lieber nach Paris und Berlin schicken, als in ein größeres Land des Commonwealth – und Charles reist als Staatsoberhaupt nicht im eigenen Ermessen, sondern in deren Auftrag.

Dass Staatsbesuche, die ja immer eine diplomatische Bedeutung haben, in Großbritannien als Bestandteil der Re­gierungspolitik angesehen werden, lässt sich schon daran erkennen, dass Reiseziele oder der Empfang ausländischer Gäste meist in der Regierungserklärung verkündet werden, die der Monarch zur Eröffnung der Parlaments-Session im Palast von Westminster hält.

Charles hat an diesem Zeremoniell zuletzt in Begleitung seiner Mutter teilgenommen. Verordnete Reisepläne verkündete er in Vertretung seiner Mutter schon im Mai. Jedenfalls verhält es sich, obwohl die Königin oder künftig ihr Sohn in der Zeremonie stets das Possesivpronomen „meine“ Regierung verwenden, in Wahrheit umgekehrt: Der Premierminister dirigiert den Monarchen dorthin, wo es ihm diplomatisch sinnvoll erscheint, und lädt jene offiziellen Gäste nach London ein, die ihm nützlich dünken.

Frankreich hat Priorität, Deutschland kommt gleich danach

Also lässt sich die Absicht mutmaßen, welche die britische Regierung mit der Reise Charles III. verfolgte. Offenkundig gelten aus der Sicht des aktuellen Premierministers Rishi Sunak Frankreich und Deutschland als jene Partnerländer, denen gegenüber die Demonstration enger freundschaftlicher Beziehungen gegenwärtig besonders bedeutend ist. Das stimmt sowohl bilateral, als auch in Bezug auf die deutsch-französische Rolle in der Europäischen Union. Dass die Zusammenarbeit mit Frankreich momentan von britischer Seite aus die höchste Priorität hat, zeigte schon die erste Auslandsreise des neuen Premierministers Sunak nach Paris. Sein wichtigstes aktuelles außenpolitisches Anliegen ist der Stopp der illegalen Einwanderung über den Ärmelkanal – dafür ist die französische Kooperation entscheidend.

In einem weiteren Rahmen sind Paris und Berlin aus Londoner Sicht die Schlüsselpartner für den Weg in eine „neue Phase“ der britischen Beziehungen mit der EU, wie es in der gerade veröffentlichten Aktualisierung des britischen außenpolitischen Grundlagenpapiers „integrated review“ heißt. Es gelte, „noch stärkere Beziehungen“ mit den europäischen Partnern zu knüpfen, um Sicherheit und Wohlstand zu festigen.

Dass Großbritannien seine Beziehungen in Europa noch vor die – eher von Sunaks Vorvorgänger Boris Johnson als vom aktuellen Premierminister – be­schworene Post-Brexit-Vision eines „globalen Großbritanniens“ stellt, heißt freilich nicht, dass die Beziehungen zu Amerika oder den größeren Mitgliedsstaaten des Commonwealth an Bedeutung verlören. Im Blick auf die Vereinigten Staaten dominieren gegenwärtig – neben der Sicherheitsallianz – wirtschaftspolitische Fragen; die Briten sind vehement am Abschluss eines Freihandelsabkommens mit Washington interessiert. Der Besuch des britischen Königs und seiner Gemahlin Camilla sind zwar nicht Teil einer Verhandlungsmasse, aber als Dankes- oder Belohnungsgeste taugte eine solche Visite schon.

Früher gab es Rotkäppchen-Sekt für den Kronprinzen

Auch in den einzelnen Programmpunkten eines königlichen Staatsbesuches lassen sich bestimmte Botschaften lesen, etwa wenn Charles an diesem Donnerstag in Brandenburg eine deutsch-britische Pioniereinheit besucht, die auf den Bau von Behelfsbrücken zur Überquerung von Flüssen spezialisiert ist – ein Termin, anhand dessen sich die militärische Zusammenarbeit beider Länder in der NATO beispielhaft illus­trieren lässt. Es finden sich allerdings auch Zwischenstopps im Besuchskalender des Königs, die vermuten lassen, dass sein eigenes, persönliches Interesse zwar nicht das Reiseziel, aber doch einige Inhalte während des Aufenthalts mitbestimmt.

So hätte der König, dessen Interesse an biologischer Landwirtschaft, Artenschutz und Bekämpfung des Klimawandels bekannt ist, in Bordeaux ein Bio-Weingut besuchen sollen; in Hamburg lässt er sich im Hafen über Ansätze der Wasserstoff-Wirtschaft informieren.

Als Kronprinz hat Charles mehrere Dutzend Aufenthalte in Deutschland verbracht. Auch dabei waren seine Aktivitäten oft vom Interesse der jeweiligen Regierung geleitet, etwa als er britische Truppen in Berlin vor deren Abzug Mitte der Neunzigerjahre inspizierte. Aber auch damals schimmerte gelegentlich die eigene Neugierde durch. So stattete er 1995 der Ost-Berliner Plattenbau-Siedlung Hellersdorf einen Besuch ab – ein befreundeter britischer Architekt, der dort Stadtumbau-Vorhaben entwickelte, hatte den Prinzen von Wales davon erzählt. Charles kam, besuchte die Familie Kunz in ihrer Dreiraumwohnung, erfuhr die geschminkte Wahrheit über das Leben in der „Platte“ und trank ein Glas Rotkäppchen-Sekt.