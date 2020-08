Kreml-Kritiker im Koma : Charité-Ärzte gehen von Vergiftung Nawalnyjs aus

Aktualisiert am

Alexej Nawalnyj, hier im Juli 2019, bei einer Demonstration in Moskau Bild: dpa

Das Ärzte-Team der Berliner Charité hat nach einer ersten Untersuchung des Putin-Kritikers Alexej Nawalnyj Hinweise auf eine Vergiftung gefunden. Wie die Charité am Montag mitteilte, weisen die klinischen Befunde auf eine Vergiftung durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer hin.

Die genaue Substanz sei bislang nicht bekannt und es wurde eine weitere breitgefächerte Analytik initiiert. Die Wirkung des Giftstoffes, also die Cholinesterase-Hemmung im Organismus, sei mehrfach und in unabhängigen Laboren nachgewiesen. Entsprechend der Diagnose werde Nawalnyj mit dem Gegenmittel Atropin behandelt. Der Ausgang der Erkrankung bleibe unsicher und Spätfolgen, insbesondere im Bereich des Nervensystems, könnten zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Nawalnyjs Sprecherin Kira Jarmysch teilte über Twitter mit, er liege weiterhin im Koma.

Die behandelnden Ärzte sind nach Angaben der Charité mit der Ehefrau von Nawalnyj in engem Austausch. Im Einvernehmen mit seiner Ehefrau gehe die Charité davon aus, dass die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand in seinem Sinne ist.

Die Ärzte, die Nawalnyj in Sibirien behandelt hatten, verteidigten ihr Handeln angesichts der aktuellen Entwicklung: „Wir haben den Patienten versorgt, und wir haben ihn gerettet. Es gab keinen Einfluss von außen auf die Behandlung des Patienten“, sagte der Chefarzt der Klinik in Omsk, Alexander Murachowski, am Montag.

Nawalnyjs engster Kreis geht davon aus, dass der 44 Jahre alte Putin-Kritiker vergiftet wurde. Die russischen Ärzte sprachen dagegen von Stoffwechselproblemen. Die Ärzte in Omsk hatten aus ihrer Sicht „nichts zu sagen“, sagte Nawalnyjs Vertraute Ljubow Sobol dem „Spiegel“. „Im Büro des Chefarztes saßen Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden.“ Sie hätten mit unterschiedlichen Methoden „lange auf Zeit gespielt, bis das Gift wohl nicht mehr in Nawalnyjs Körper nachweisbar war. Dann erst konnte er ausgeflogen werden nach Berlin.“ Chefarzt Murachowski sagte, dass die Männer in seinem Büro keinen Druck ausgeübt hätten. „Ich kann nicht sagen, wer das war. Ich kann nicht sagen, dass sie irgendetwas gemacht haben.“

Nawalnyj ist seit Jahren der führende Kopf der liberalen Opposition in Russland. Auf den Regierungskritiker hatte es schon mehrfach Anschläge gegeben. Der Aktivist hat sich mit seinen Recherchen zu Korruption und Machtmissbrauch viele Feinde gemacht. Nawalnyj spricht dieses Thema so deutlich an wie kaum jemand sonst in Russland.

In der Klinik wird er von Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) bewacht. „Schließlich handelt es sich um einen Patienten, auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin, noch bevor die Charité ihre Untersuchungsergebnisse bekannt gab.