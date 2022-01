Chaos in Ouagadougou : Gab es einen Putschversuch in Burkina Faso?

Chaos in Burkina Faso: Soldaten stehen am 24. Januar neben einem zerstörten Fahrzeug in Ouagadougou Bild: AFP

Eine Meuterei von Soldaten in Burkina Faso und heftige Schusswechsel nahe dem Präsidentenpalast der Hauptstadt Ouagadougou haben am Montag die Spekulationen über einen weiteren Putsch in der Sahel-Region geschürt. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, wurde der Präsident Roch Marc Christian Kaboré festgenommen. Er soll sich in einer Militärbasis aufhalten. Nach unbestätigten Informationen soll der neue Machthaber ein an der Pariser École Militaire ausgebildeter Oberst, Paul-Henri Sandalogo Damiba, sein. Bis zum Montagnachmittag gab es keine offizielle Bestätigung eines Staatsstreichs. Internet- und Telefonverbindungen nach Burkina Faso waren gestört.

Claudia Bröll Freie Afrika-Korrespondentin mit Sitz in Kapstadt. Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Bewohner von Ouagadougou berichteten am späten Sonntagabend von Schüssen in der Stadt und nahe von Militärbasen. Fotos in den sozialen Medien zeigten Schusslöcher in Limousinen, bei denen es sich wohl um Regierungsfahrzeuge handelt. Der Verteidigungsminister, Barthélemy Simporé, wiederum dementierte im Staatsfernsehen eine Festnahme des Präsidenten.