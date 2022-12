Chaos in der Slowakei : Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt

Unter turbulenten Umständen hat das slowakische Parlament am Donnerstagabend der Regierung von Ministerpräsident Eduard Heger das Misstrauen ausgesprochen. Vorausgegangen waren mehrere Tage der Verhandlungen und Winkelzüge, mit denen die Minderheitskoalition gegen ihren Sturz kämpfte. Hauptforderung der Kritiker war ein Rücktritt von Finanzminister Igor Matovič, der zugleich Vorsitzender der stärksten Regierungspartei Olano ist.

Tatsächlich hatte sich Matovič im Laufe des Donnerstagnachmittag am Sitz von Präsidentin Zuzana Čaputová eingefunden und dort seinen Rücktritt bereits unterzeichnet. Doch nach Darstellung slowakischer Medien, die vom Präsidialamt bestätigt wurden, entriss er anschließend sein Rücktrittsschreiben dem Protokollbeamten und zerriss es. Daraufhin stimmte das Parlament mit 78 der 150 Abgeordneten, von denen nur 102 anwesend waren, für den Misstrauensantrag, über den seit Dienstag verhandelt worden war.

Misstrauensantrag der Oppositionspartei SaS

Das weitere Vorgehen liegt nun in der Hand der Präsidentin. Am Abend traf sie sich mit Ministerpräsident Heger (ein Mitglied der Olano-Partei Matovičs) und Parlamentspräsident Boris Kollar (Vorsitzender der bisherigen Regierungspartei „Wir sind Familie“). Sie kann die bisherige Regierung mit der Weiterführung der Geschäfte beauftragen, entweder auf längere Frist oder bis zur Ernennung einer Expertenregierung.

Eingebracht hatte die liberale Partei SaS mit dem Vorsitzenden Richard Sulík den Misstrauensantrag. Er war bis vergangenen Sommer Mitglied der Regierung, zog sich und seine Partei dann aber wegen der unaufhörlichen Eigenmächtigkeiten Matovičs zurück. Dazu passte die jüngste Volte: Kurz vor der Abstimmung teilte Sulík mit, dass er sich mit Matovič über dessen Rückzug doch noch geeinigt habe, was eine Bedingung der SaS dafür war, die Regierung Heger weiter zu tolerieren. Doch war das eine Einigung, von der sich Matovič dann wieder zurückzog. Matovič selbst stellte die Szene am Präsidentensitz so dar, dass er nach der Unterzeichnung seines Rücktritts mit einem Vertrauten telefoniert habe, der ihn aufgefordert habe, weiter gegen die „Mafia“ zu kämpfen. Daraufhin habe er beschlossen, seinen „Kopf nicht vor der SaS zu beugen“, seine Meinung geändert und das Rücktrittsgesuch in Kopie und Original wieder an sich genommen.

Kommt es zu Neuwahlen?

Vorgezogene Wahlen wären nur möglich, wenn die Verfassung geändert würde. Dafür wäre eine Dreifünftelmehrheit im Parlament erforderlich. Diese Möglichkeit gehörte zur Verhandlungsmasse in den vergangenen Tagen. Doch haben zuletzt sowohl die SaS, als auch die Olano davor zurückgeschreckt. Ohne deren Abgeordnete sind die notwendigen 90 Stimmen nicht zu erreichen – sie bilden dafür also trotz der tiefen Gegnerschaft, die sich zwischen ihren Parteichefs entwickelt hat, gemeinsam eine Sperrminorität. Allerdings ist die Geschlossenheit der Blöcke infolge der Turbulenzen der vergangenen Tage nicht garantiert. Darüber wird nun weiter verhandelt.