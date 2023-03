In Polen haben sich die Oppositionsparteien auf eine Zusammenarbeit vor der Parlamentswahl im Herbst geeinigt. Nach langwierigen Sondierungen verkündeten fünf politische Kräfte am Dienstagnachmittag, sich zumindest in der Direktwahl des Senats auf einen gemeinsamen Kandidaten im jeweiligen Wahlkreis festzulegen. Die fünf sind, in der Reihenfolge ihrer Umfragewerte, Donald Tusks liberale Bürgerplattform (PO), die neue Partei des Publizisten Szymon Hołownia namens „Polen 2050“, die vereinigten Linksparteien, die Polnische Bauernpartei (PSL) und eine neue Gruppierung bisher PO-naher Kommunalpolitiker, die „Ja! Zu Polen“.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Sie werden gemeinsam um die 100 Sitze im Senat kämpfen. Das hatte vor vier Jahren schon einmal geklappt und dem Oppositionsblock in Verbindung mit ein paar Einzelkämpfern eine knappe Mehrheit von 52 Senatoren ermöglicht. Der Senat erfüllt wichtige gesetzgeberische Kontrollfunktionen, auch wenn er gegen Mehrheitsverhältnisse im Sejm, dem Abgeordnetenhaus, oft nicht mehr tun kann als den Prozess zu verlangsamen. Diesmal, sagt einer der Senatoren der Opposition hoffnungsvoll, könne man auf 65 Sitze hoffen.