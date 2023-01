Aktualisiert am

Fast so wertvoll wie ein Leopard

Challenger für die Ukraine : Fast so wertvoll wie ein Leopard

Ein Challenger 2 auf einer am 29. April 2022 veröffentlichten Aufnahme des britischen Verteidigungsministeriums Bild: Britisches Verteidigungsministerium/Picture Alliance

Die Gerüchte zogen seit Wochenanbruch umher wie der Nebel an der Themse. Die britische Regierung, hatten Medien des Landes seit Montag übereinstimmend gemeldet, könnte als erste überhaupt sich dazu entschließen, Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. Bis zu zehn Challenger 2 seien vorstellbar, so der Fernsehsender Sky. Whitehall schwieg.

Am Samstag dann machte eine kurze Meldung aus Downing Street No. 10 aus den Gerüchten Gewissheit. In einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe Premierminister Rishi Sunak die Ambitionen des Vereinigten Königreichs erläutert, seine Unterstützung der Ukraine zu verstärken, hieß es darin, „unter anderem durch die Bereitstellungen von Challenger-2-Panzern und zusätzlichen Artilleriesystemen.“

Wie viele es nun erstmal sein werden, davon war zunächst nichts zu lesen. Jedoch scheint es wahrscheinlich, dass auch die britischen Challenger 2 zunächst einmal ebenso eine ukrainische Panzerkompanie bestücken sollen wie die polnischen Leopard 2, die Warschau liefern will und deren Angebot Sunak und Selenskyj in der Mitteilung ebenfalls begrüßten.

Die Unterschiede zwischen Leopard 2 und Challenger 2

Dabei spielt der Challenger 2 für die britischen Streitkräfte eine ähnliche Rolle wie der Leopard 2 für zahlreiche andere westliche Armeen. Der Kampfpanzer ist das Rückgrat der britischen Panzertruppen. Momentan verfügen sie laut Angaben des Heeres über 224 Stück, verteilt auf vier Regimenter.

Auf den ersten Blick gibt es zwischen beiden Kampfpanzer große Gemeinsamkeiten. Zunächst einmal sollen sie dazu in der Lage sein, im gesamten Spektrum intensiver Konflikte und Kriege zu bestehen und es dabei mit modernen, gegnerischen Kampfpanzern aufzunehmen. Daraus folgen eine Reihe von Ähnlichkeiten in der Grundkonfiguration. Beide verfügen über eine 120-Millimeter-Kanone als Primär- und ein 7,62-Milimeter-Maschinengewehr als Sekundärwaffe. Beide verfügen zudem über einen Fahrbereich von 450 Kilometern.

Bei genaueren Vergleichen fallen jedoch auch eine Reihe von Unterschieden auf. Der Wichtigste betrifft die Primärbewaffnung. Im Gegensatz zum Leopard 2 und den meisten übrigen westlichen Kampfpanzern verfügt der Challenger 2 über keine Glattrohrkanone, sondern über eine Kanone mit gezogenem Lauf. Fachkreisen zufolge führt der Unterschied dazu, dass der Challenger 2 mit seiner Hauptwaffe weiter schießen kann, dafür mit seinen Granaten die Panzerungen modernen Kampfpanzer aber seltener durchschlagen kann.

Die Verfügbarkeit ist geringer als beim Leopard 2

Gegenüber dem Leopard 2 hat der Challenger 2 den Vorteil, dass seinen vier Besatzungsmitgliedern etwas mehr Geschosse (50 statt 42) für die Kanone zur Verfügung stehen. Dafür fährt das deutsche Fabrikat in seiner jüngsten Version mit 63 Stundenkilometern Spitzengeschwindigkeit etwas schneller als das britische mit 59. Das ist kein Wunder, schließlich ist der Challenger ein ganzes Stück schwerer und verfügt auch über einen weniger leistungsstarken Motor.

Zu den Besonderheiten des Challenger 2 zählt auch, dass am Heck außen zwei zusätzliche Treibstofffässer angebracht werden können. Die steigern zwar die Reichweite, sind aber auch ein gutes (und gefährliches) Ziel für gegnerische Panzer. Vor allem im Gelände sind die Fässer eine Option, um die dortige Reichweite von 250 Kilometern zu vergrößern.

Der Leopard 2 wurde laut Herstellerangaben über 3500 mal produziert. Zahlreiche Staaten nutzen ihn bis heute. Die Stückzahl des Challenger 2 umfasst nur ein Bruchteil davon. Außer im Vereinigten Königreich ist er nur noch im Oman im Dienst. Für die Ukraine bedeutet das, dass die Gesamtzahl lieferbarer Challenger 2 deutlich niedriger liegt als beim Leopard 2. Auch die Versorgung mit Munition und Ersatzteile gestaltet sich vor dem Hintergrund anspruchsvoller.

Für die ukrainischen Panzerbesatzungen dürfte aber zunächst einmal zählen, überhaupt die moderne westlichen Kampfpanzer gegen die russischen Invasoren einsetzen zu können. Und für die Gefechtspausen bietet der Challenger 2 zumindest eine Gimmick, das ihn gegenüber deutschen, französischen oder auch amerikanischen Kampfpanzern zum Vorteil gereicht. Einen Wasserkocher. Denn ohne Tee zieht der Brite nicht ins Feld.