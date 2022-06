Union will Ukraine, Georgien und Moldawien an EU binden

Provisorische Mitgliedschaft : Union will Ukraine, Georgien und Moldawien an EU binden

Nach dem Willen der Unionsfraktion sollen außer der Ukraine auch Georgien und Moldawien den EU-Kandidatenstatus erreichen. Die oppositionelle CDU/CSU bereitet einen Entschließungsantrag vor, mit dem der Bundestag in der übernächsten Woche die Regierung auffordern soll, dass allen drei Ländern auf dem EU-Gipfeltreffen am 23. Juni „der Kandidatenstatus zugesprochen wird“. In der Begründung heißt es, es sei im strategischen Interesse der EU, diese Länder „auf ihrem Weg zur Mitgliedschaft mit aller Kraft zu unterstützen“. Wenn ihre europäische Anbindung scheitere, dann drohe „eine ganze Region in den russischen oder chinesischen Einflussbereich zu fallen“.

Der Europäische Rat müsse Ende Juni den drei Ländern, ähnlich wie den Staaten des westlichen Balkans, „eine klare Perspektive“ für einen EU-Beitritt geben; es müsse dabei auch die Eröffnung „der ersten Beitrittskapitel“ in Aussicht gestellt werden. Dabei soll nach dem Willen der Unionsfraktion allerdings gelten, dass die Kriterien für eine Mitgliedschaft in der EU „vollumfänglich“ erfüllt werden müssten.

Eine Verkürzung des Verfahrens sei „weder im Interesse der Ukraine noch der EU“. Es sei im deutschen und europäischen Interesse, dass die Beitrittskandidaten „langfristig“ zu Stabilität, Rechtsstaatlichkeit, gefestigten demokratischen Strukturen und Wohlstand gelangten.

Um den Kandidaten-Staaten während eines möglicherweise langwierigen Beitrittsprozesses „greifbare Ergebnisse“ anbieten zu können, soll „ein neues Modell beispielsweise in Form einer assoziierten Mitgliedschaft“ geschaffen werden. Die Unionsfraktion plädiert in ihrem Antrag dafür, in einem solchen Rahmen sollten Beitrittsländer schon vor ihrer endgültigen EU-Mitgliedschaft etwa an gemeinsamen Förderprogrammen teilhaben können.

Schließlich formuliert die CDU/CSU, der Bundestag solle die Regierung auffordern, „sich innerhalb der EU dafür einzusetzen, dass der Ukraine ein „Versprechen gegeben wird, das über kurzfristige Betroffenheit und Symbolgesten hinausgeht“. Um dieses Versprechen ehrlich geben zu können, müsse die Ukraine als unabhängiger freier Staat aufgefasst werden.