Empörung in der Türkei wegen Erdogan-Puppe in Schweden

Parlamentssprecher ausgeladen : Empörung in der Türkei wegen Erdogan-Puppe in Schweden

Die aufgehängte Puppe des türkischen Staatspräsidenten in Stockholm Bild: TWITTER @REALROJKOM via REUTERS

In der Türkei hat die Aktion von Mitglieder und Sympathisanten der PKK parteiübergreifend Empörung und heftige Kritik ausgelöst. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte im türkischen Staatsfernsehen TRT, die PKK und deren syrische Partnerorganisation YPG legten „auf den Weg Schwedens in die NATO Minen“. Es liege nun an Schweden, diese Minen zu räumen oder auf sie zu treten.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Terrororganisationen PKK/YPG setze in Schweden ihre terroristische Propaganda fort. Ihr erstes Ziel sei die Türkei, ihr zweites, die Mitgliedschaft Schwedens in der NATO zu verhindern. Die schwedische Regierung sei entschlossen in ihren Erklärungen, das reiche aber nicht. Schweden müsse auch terroristische Propaganda verhindern. Bei dem, was Donnerstagabend in Stockholm geschehen sei, handle es sich um terroristische Propaganda und nicht um freie Meinungsäußerung.

Die Türkei hatte zuvor schon den schwedischen Botschafter einbestellt, nachdem vor dem Stockholmer Rathaus eine Puppe des türkischen Staatspräsidenten an einem Laternenmast aufgehängt worden war. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch ereignet und zunächst in Schweden für wenig Aufmerksamkeit gesorgt. Videoaufnahmen zeigen eine im Wind baumelnde Puppe mit einer Maske Recep Erdogans; nur wenige Menschen sind auf den Aufnahmen zu sehen. Auf Twitter bezichtigte sich eine kurdische Gruppe namens „Rojava Komitee Schwedens“ selbst der Tat und schrieb zu dem Video der kopfüber hängenden Puppe, die Geschichte zeige, wie Diktatoren oft endeten. Dabei verglichen die Aktivisten Erdogan mit Benito Mussolini.

Auch die größte türkische Oppositionspartei, die Republikanische Vospartei (CHP) verurteilte auf ihrem Social Media-Account den „Provokationsversuch gegen die Republik Türkei und deren Präsidenten aufs Schärfste“. Die CHP forderte die schwedischen Behörden auf, ihrer Verantwortung nachzukommen. Der Sprecher des türkischen Parlaments, Mustafa Sentop, sagte als Reaktion den Besuch des schwedischen Parlamentssprechers Andreas Norlen in der Türkei ab. Der Besuch war für den 17. Januar geplant.

Türkei bestellt schwedischen Botschafter ein

Fahrettin Altin, der Kommunikationsdirektor von Präsident Recep Teayyip Erdogan, forderte Schweden auf Twitter auf, seine im trilateralen Memorandum von Madrid gegenüber der Türkei gemachten Zusagen zu halten, wenn das Land der NATO beitreten wolle. Den Vorfall vom Donnerstagabend wertete er als einen Beweis dafür, dass die schwedischen Behörden nicht die notwendigen Schritte im Kampf gegen den Terrorismus unternehmen würden, wie sie in den letzten Tagen behauptet hätten.

Innenminister Süleyman Soylu erklärte, Terrororganisationen seien wie eine giftige Schlange. „Sie beißen jeden im selben Sack.“ Die Türkei habe aber angekündigt, die Terrororganisation weltweit in die Knie zu zwingen. „Recep Tayyip Erdogan ist eine weltweite Tatsache", schrieb Soylu auf Twitter.

Schwedens Außenminister Tobias Billström distanzierte sich von der Tat. Am Donnerstag schrieb Billström auf Twitter: Die schwedische Regierung schütze eine offene Debatte, lehne jedoch Drohungen und Hass gegen politische Repräsentanten ab. „Die Darstellung eines exekutierten gewählten Präsidenten außerhalb des Rathauses ist bedauerlich.“

Debatte über NATO-Beitritt verschärft

Der Vorfall dürfte den Streit über Schwedens angestrebten NATO-Beitritt verschärfen. Schweden hatte im Mai zusammen mit Finnland die NATO-Mitgliedschaft beantragt, doch haben Ungarn und die Türkei die Erweiterung als einzige NATO-Staaten bisher nicht ratifiziert. Ungarn stellte eine baldige Ratifizierung in Aussicht. Die Türkei fordert jedoch von Schweden, stärker gegen „Terroristen“ vorzugehen, darunter vor allem Mitglieder der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK. Erdogan wirft Schweden vor, Terrororganisationen zu unterstützen und fordert die Auslieferung von mindestens 40 „Terroristen“, darunter viele einstige Asylbewerber, von denen mittlerweile jedoch viele schwedische Staatsbürger sind.

Mehr zum Thema 1/

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hatte sich lange entgegenkommend gezeigt und war etwa kurz nach seiner Wahl nach Ankara gereist. Am Wochenende sagte er allerdings, die Türkei stelle „Forderungen, die wir nicht erfüllen können“. In Schweden wird davon ausgegangen, dass die Türkei bis mindestens zur Parlaments- und Präsidentenwahl im Juni versuchen wird, die Zustimmung zum NATO-Beitritt an Zugeständnisse Schwedens zu knüpfen. Womöglich sei erst im Herbst mit einer Ratifizierung zu rechnen, heißt es nun in Stockholm.