Skandal um Carabinieri : Sie wollten sein wie die Mafia-Bosse aus „Gomorrha“

Sie wollten sein wie die Mafiosi in der Fernsehserie „Gomorrha“: Eine Gruppe von Carabinieri kontrollierte den Drogenhandel in Piacenza. Bild: EPA

Jedes Jahr am 5. Juni begeht Italien den „Tag der Carabinieri“. Mit allerlei Veranstaltungen gedenkt das Land der Gründung der Militäreinheit der „Karabinerträger“ von 1814, mit Gleichschritt und Säbelschwingen, mit Tsching­de­ras­sa­bum und langem Beifall. Bei der Carabinieri-Feier für die norditalienische Region Emilia-Romagna 2018 in Bologna wurde eine Einheit besonders gewürdigt: die aus Piacenza an der Adria. Für ihren „außerordentlichen operativen und institutionellen Einsatz sowie die Erfolge im Kampf gegen den Drogenhandel“. Die Einheit „Levante“ hatte durch besonders viele Festnahmen von Dealern von sich reden gemacht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Inzwischen ist die Carabinieri-Einheit in ganz Italien bekannt. Aber nicht wegen ihrer Erfolge im Kampf gegen Drogen, sondern als Drogenclan in Uniform. Sieben Carabinieri der Einheit sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft oder befinden sich im Hausarrest, unter ihnen der ranghöchste Offizier. Gegen insgesamt 23 Angehörige der Einheit wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wegen Erpressung und Folter, wegen Drogenhandels im großen Stil und auch wegen ausgelassener Feiern in der Kaserne im Beisein von Escort-Damen ermittelt.

Die Kaserne „Levante“ wurde geschlossen und beschlagnahmt, ein beispielloser Vorgang. Ein ehemaliger Carabiniere der Einheit, der von einem marokkanischen Drogendealer auf die Vorgänge aufmerksam gemacht worden war, brachte mit seiner Anzeige die Ermittlungen in Gang. Diese wurden maßgeblich von der „Guardia di Finanza“, der italienischen Finanzpolizei vorangetrieben; diese untersteht dem Wirtschafts- und Schatzministerium.

„Ich möchte diese Leute nicht ,Carabinieri‘ nennen“

Die Anklageschrift der zuständigen Staatsanwältin Grazia Pradella umfasst gut 300 Seiten. Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Ermittlungen, die ein halbes Jahr andauerten und mehr als 75.000 verdeckte Einzeloperationen umfassten, gab die Anklägerin ihrer Empörung freien Lauf. „Ich möchte diese Leute nicht ,Carabinieri‘ nennen“, sagte Pradella und unterstrich zugleich, dass ihr Vertrauen in die Einheit ungebrochen sei. Doch das von der Politik und zumal von den zuständigen Ministerien verbreitete Narrativ, dass es eben in jeder Kiste ein paar „faule Äpfel“ gebe, aber ansonsten bei den Carabinieri alles in bester und ehrenvoller Ordnung sei, wird angesichts des Skandals von Piacenza zunehmend in Zweifel gestellt.

Formal gehören die Carabinieri zu den Streitkräften, sie werden „Soldaten“ genannt und ihre Niederlassungen heißen „Kasernen“. Bei der Polizeiarbeit folgen sie aber den Weisungen des Innenministers. Sie sind überwiegend bei der Verbrechensbekämpfung im Inland im Einsatz, wie die Polizei setzen sie Recht und Ordnung durch.

Die Skrupel- und Schamlosigkeit, mit der die Soldaten und Unteroffiziere der Kaserne „Levante“ seit mindestens Anfang 2017 ihren kriminellen Geschäften nachgingen, legt aber die Vermutung nahe, dass sie sich von einem dubiosen Korpsgeist geschützt glaubten. Deshalb werden die Ermittler in einem zweiten Schritt der Frage nachgehen müssen, was die einzelnen Glieder der Befehlskette wann von den Machenschaften in Piacenza ahnten, ohne ihrerseits Ermittlungen einzuleiten. Und sie werden die Frage stellen müssen, wie die zu diesem Zeitpunkt schon tief ins Drogengeschäft verstrickte Einheit beim „Tag der Carabinieri“ 2018 von Bologna für ihre Verdienste im Kampf gegen die Drogen sogar noch lobend erwähnt werden konnte.