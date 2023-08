Von Uruguay bis Kanada – was lassen die Erfahrungen mit der Cannabis-Legalisierung in anderen Ländern erwarten? Sowohl Befürworter als auch Gegner dürften in den Studien Argumente finden.

Schon mehrere Länder haben den privaten Cannabis-Konsum straffrei gestellt, einige in gewissen Grenzen auch Produktion und Verkauf. Die ersten amerikanischen Bundesstaaten legalisierten den Besitz und Konsum im Jahr 2012, darunter Colorado, das den medizinischen Gebrauch schon im Jahr 2000 gestattet hatte. In Belgien wird der Cannabisbesitz für den persönlichen Gebrauch seit 2003 nicht mehr strafrechtlich verfolgt, sondern mit Geldbußen belegt.

In den Niederlanden sind Besitz, Produktion und Verkauf zwar verboten, der persönliche Gebrauch wird aber seit 1976 geduldet. In Portugal trat 2001 ein Gesetz in Kraft, das den Besitz geringer Mengen von Drogen nur noch als Ordnungswidrigkeit einstuft. In Uruguay war der Besitz von Rauschmitteln nicht offiziell verboten; 2014 legalisierte es als erstes Land Cannabis vollständig. In Kanada sind Kauf und Konsum, Anbau und Abgabe von Cannabis mit einigen Einschränkungen seit 2018 erlaubt.

Da stellt sich die Frage: Welche Erfahrungen haben diese Länder mit der Freigabe gemacht? Und welche Schlüsse kann Deutschland daraus ziehen?

Schon 2019 befasste sich der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags mit der Frage, ob in Ländern mit einer liberaleren Cannabis-Politik der (Erst-)Konsum gestiegen sei. Er berief sich in seinem Bericht vor allem auf eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2016, die von den amerikanischen Open Society Foundations von Investor George Soros und der britischen Wohltätigkeitsorganisation The Esmée Fairbairn Foundation finanziert worden war.

Sie kommt zu dem Ergebnis, dass „die Verfolgung einer strikten Drogenpolitik wenig bis keinen Einfluss auf das Konsumverhalten hat. So wiesen einige der Länder mit den strengsten gesetzlichen Regelungen einige der höchsten Prävalenzraten im Hinblick auf den Drogenkonsum auf, wohingegen Länder, die eine Liberalisierungspolitik verfolgen, einige der niedrigsten Prävalenzraten aufwiesen.“ Unter „Prävalenz“ versteht man die Rate der Cannabis-Konsumenten in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum.

Interessant sind die Unterschiede in den Studiensettings, auf die der Wissenschaftliche Dienst aufmerksam macht. So komme man schon zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn danach gefragt wird, ob jemand schon einmal in seinem Leben Cannabis konsumiert hat (Lebenszeitprävalenz) oder im vergangenen Jahr oder Monat (Konsumprävalenz). Auch könnten sich die Antworten der Befragten verändern, nachdem Cannabis in ihrem Land freigegeben worden ist: „So ist die Bereitschaft zur Angabe eines Drogenkonsums möglicherweise größer, wenn es sich um legale Drogen statt illegaler Drogen handelt“, schreibt der Wissenschaftliche Dienst.

Steigt der Konsum?

Für die USA, Kanada und Uruguay gab Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor Kurzem eine neue umfangreiche Studie in Auftrag. Dafür wertete das Institut für Interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg rund 160 internationale Einzelstudien aus und legte sie mit Handlungsempfehlungen versehen vor. Nach der Veröffentlichung teilte Lauterbach mit, er sehe sich von den Ergebnissen der Metastudie in seiner Politik bestätigt: „Die Erfahrungen anderer Länder mit anderen Regulierungsansätzen zeigen, dass es richtig ist, den Kinder-, Jugend- und Gesundheitsschutz sowie die Eindämmung des illegalen Marktes für Cannabis ins Zentrum unserer Gesetzesvorhaben zu stellen.“