„Kulturkrieg“ in Großbritannien : Das Imperium schlägt zurück

Wird man eines Tages sagen, dass der Höhepunkt des britischen Kulturkriegs, also der Anfang seines Endes, am 8. Juni 2021 erreicht war? An diesem warmen, sonnigen Dienstag sprachen sich die höheren Semester des Magdalen College in Oxford per Abstimmung dafür aus, das Porträt der Queen aus dem Institut abzuhängen. Das Gemälde, das Elisabeth II. bei der Krönung im Jahr 1952 zeigt, sei „nicht willkommen“ wegen der Verbindung zur „jüngeren Kolonialgeschichte“, hieß es zur Begründung. Brav ließ die Universitätsleitung das Gemälde entfernen und sanktionierte das Staatsoberhaupt als ultimatives Opfer der Cancel Culture.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Vorher hatte es eher waschechte Sklavenhändler getroffen wie Edward Colston, dessen Statur ins Meer vor Bristol gekippt wurde, oder ein paar Gouverneure der Bank of England, deren Porträts weichen mussten, weil sie zumindest ihre Finger in dem hässlichen Geschäft gehabt hatten. Aber die Queen? Wenn diese Königin eine politische Botschaft in ihrem langen Leben hinterlassen hat, dann die der Inklusion. Als höchste Repräsentantin des Commonwealth-Staatenbundes begegnete sie den Regenten Afrikas, Asiens und der Karibik stets auf Augenhöhe. In den achtziger Jahren legte sie sich sogar mit Premierministerin Margaret Thatcher an, als diese nicht ablassen wollte von der Apartheidregierung in Südafrika.

Zuerst traf es Prinz Philip

Es war wohl unvermeidlich. Unaufhaltsam hatte sich der Bildersturm der Woke-Bewegung in den vergangenen Monaten in Richtung Buckingham-Palast vorgearbeitet, ins Herz des Königreichs. Mit Winston Churchill, jedenfalls seinem Denkmal auf dem Parliament Square, trauten sich die Rebellen schon im vergangenen Sommer, einen Nationalhelden mit Farbe zu überkippen und „Racist“ daran zu pinseln.

Dann kam mit Prinz Philip das erste Mitglied der Königsfamilie an die Reihe. Als kurz nach dessen Tod das King’s College in einem Rundbrief mit einem Foto an den Förderer der Hochschule erinnerte, verwahrten sich Beschäftigte der Universität. Sie wollten nicht konfrontiert werden mit einem Mann, der mit „sexistischen und rassistischen Äußerungen“ aufgefallen sei. Die Universitätsleitung entschuldigte sich daraufhin für den „Schmerz“, den das Foto des Herzogs den Betroffenen zugefügt hatte. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze bei der Queen landen würde.

Das Erstaunlichste ist vielleicht, dass der große Aufschrei ausblieb. Natürlich sprachen einige Regierungspolitiker von „absurden“ Angriffen auf die Queen, aber die konservativen Zeitungen des Landes empörten sich nur noch matt, und die woke-freundlichen Blätter bemühten sich nicht einmal mehr, den Rebellen beizuspringen. Die Cancel Culture präsentierte ihren edelsten Skalp, und das Land verdreht nur noch die Augen. Hat sich die Bewegung womöglich selbst gerichtet?

„Eine Ideologie, die Tote fordert“

„Das wäre schön“, stöhnt Zoe Strimpel. „Leider ist die Woke-Bewegung aber sehr lebendig und beschäftigt vor allem meine Generation.” Strimpel gehört zur Garde junger Kolumnisten beim Daily Telegraph, die nicht nur lustvoll, sondern grimmig gegen den „Wokeism“ anschreiben. Strimpel ist Feministin und wendet sich vor allem gegen den Gender-Arm der Bewegung, also den, der sich neben der „Dekolonisierung“ dem Kampf gegen „Transphobie” verschrieben hat. „Die Identitätspolitik spaltet uns als Gesellschaft“, sagt sie.