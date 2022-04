Krieg in der Ukraine : Welche russischen Einheiten waren in Butscha?

Möglicherweise war an den Gräueltaten eine Einheit der russischen Streitkräfte beteiligt, die bereits an der Annexion der Krim mitgewirkt hat. Hinweise dazu finden sich auf Munitions-Packzetteln, auf die die F.A.Z. gestoßen ist.

Packzettel in Munitionskisten deuten darauf hin, dass an den Massakern von Butscha eine Einheit der russischen Streitkräfte beteiligt war, die mutmaßlich schon bei der Annexion der Krim mitgewirkt hat und im August 2014 in der Ostukraine gekämpft hat. Auf den Packzetteln, auf die eine ukrainische Journalistin und die F.A.Z. auf einem verlassenen Stützpunkt der russischen Truppen in Butscha gestoßen sind, ist die Militäreinheit 74268 (Wojskowaja Tschast‘ No 74268) angegeben. Dahinter verbirgt sich das 234. russische Garde-Fallschirmjägerregiment. Es gehört zur 76. Garde-Fallschirmjägerdivision aus Pskow im Westen Russlands.

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Die Begräbnisse von Soldaten der 76. Luftlandedivision aus Pskow waren im Spätsommer 2014 der erste Hinweis darauf, dass die russischen Streitkräfte direkt in die Kämpfe in der Ostukraine eingegriffen haben. Bekannt gemacht hatten diese Fälle der Pskower Regionalpolitiker und Journalist Lew Schlosberg, der daraufhin Verfolgungen ausgesetzt war und von „Unbekannten“ verprügelt wurde.

Einheiten aus Tschetschenien und Sibirien

Zuvor soll die 76. Garde-Fallschirmjäger-Division auch schon an der russischen Invasion in Georgien und an den beiden Tschetschenienkriegen beteiligt gewesen sein. Aus dem zweiten Krieg in Tschetschenien von 1999 bis 2004, der Anfangszeit der Herrschaft Wladimir Putins, sind zahlreiche Verbrechen an der Zivilbevölkerung bekannt, die den Morden von Butscha ähnlich sind.

Schon am Montag hatte der ukrainische Militärgeheimdienst eine Liste mit Namen von Soldaten der 64. Motorschützenbrigade der russischen Armee aus Knjase-Wolokonskoje im Gebiet Chabarowsk am Pazifischen Ozean veröffentlicht, die an den Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sollen. Einwohner von Butscha haben der F.A.Z. berichtet, dass in den Tagen der russischen Besatzung unterschiedliche russische Einheiten in der Stadt gewesen seien. Darunter sei auch eine Einheit gewesen, von denen die Menschen vermuten, dass es sich um Tschetschenen handelt. Andere Einheiten hätten asiatisch ausgesehen. Die Einwohner nannten sie „Burjaten“. Ein ukrainischer Polizist sagte der F.A.Z., in Butscha sei auch eine Einheit aus Kemerewo in Sibirien anwesend gewesen. Auch das gehe aus Munitions-Packzetteln hervor.

In der Nähe eines neuen Hochhauses namens „Millenium“ in Butscha hat die F.A.Z. in einer Grünanlage acht Gräber gefunden, bei denen auf sieben die Todestage stehen. Die Menschen starben demnach zwischen dem 12. und dem 29. März. Das deutet darauf hin, dass sie vor Abzug der russischen Truppen starben. Die Anwohner sagten, zwei der Toten seien erschossen worden, während sie ihre Hunde ausgeführt hätten, mutmaßlich von einem Scharfschützen auf dem Dach des „Millenium“. Das russische Verteidigungsministerium behauptet, kein Einwohner von Butscha habe während der Anwesenheit der russischen Truppen Gewalt erlitten. Die übrigen seien an den katastrophalen Lebensbedingungen während der russischen Besatzung gestorben.