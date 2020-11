Wahl in Burma : Absolute Mehrheit für Suu Kyis Partei

Schon in den vergangenen Tagen hatten die Anhänger von Burmas Nationalliga für Demokratie (NLD) den Sieg ihrer Partei gefeiert. Sie schwenkten die Parteifahnen und hielten Bilder ihres Idols in die Höhe, der Staatsrätin Aung San Suu Kyi. Erst seit diesem Freitag steht allerdings auch offiziell fest, dass die Partei nun wieder die absolute Mehrheit im Parlament erlangt hat. Nach jetzigem Stand erreichte sie bei der Wahl am Sonntag mit 346 Sitzen deutlich mehr als die 322 Sitze, die für eine Mehrheit in den beiden Kammern und damit zur Bildung einer Regierung notwendig sind. Die offizielle Auszählung geht aber noch weiter. Es wird erwartet, dass das Endergebnis sogar noch besser ausfallen wird als bei dem Erdrutschsieg der Partei vor fünf Jahren. Damals hatte die NLD 390 Sitze bekommen.

Bereits vor der Wahl war fest mit einem Erfolg der Staatsrätin und ihrer Partei gerechnet worden. Offenbar bekam die NLD in den Gebieten der ethnischen Minderheiten sogar mehr Zuspruch als erwartet. Viele Minderheitenvertreter werfen der NLD vor, sie vertrete vor allem die Interessen der Bamar, der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung. Tatsächlich hat die NLD im Bamar-Kernland fast alle verfügbaren Sitze gewonnen.

Die Union Solidarity and Development Party (USDP) hatte bis Stand Freitag dagegen nur 25 Sitze erlangt. Die Partei des früheren Militärregimes will die Ergebnisse der Wahl aufgrund mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten nicht anerkennen. Die Wahlkommission wies ihre Forderung nach einer Wiederholung der Wahl zurück.

Demokratieprozess kaum voran gekommen

Die Haltung der Friedensnobelpreisträgerin in der Rohingya-Krise, die ihr im Ausland viel Kritik eingebracht und zur Aberkennung diverser Menschenrechtspreise geführt hatte, hat sie offensichtlich in der eigenen Bevölkerung keine Stimmen gekostet. Im Gegenteil: Während der Westen entsetzt mitverfolgte, wie sie vor einem Jahr ihr Land vor dem Weltgericht in Den Haag gegen den Vorwurf des Völkermords verteidigte, wurde sie schon damals von ihren Anhängern in Burma dafür gefeiert.

Die Wähler sehen die NLD als Bewahrer der Nation und gleichzeitig als die einzige Macht, die dem Militär, das Jahrzehnte brutal über das Land geherrscht hatte, etwas entgegensetzen kann. Dabei hat der Demokratieprozess auch unter Aung San Suu Kyi kaum Fortschritte gemacht. Bei der Rede- und Pressefreiheit waren sogar Rückschritte zu beobachten. Auch der Friedensprozess mit den diversen Rebellenarmeen kommt kaum voran.

Schon im Vorfeld hatten Menschenrechtler mitgeteilt, dass die Wahl wohl kaum als frei und fair zu bezeichnen sei. So waren die rund 600.000 muslimischen Rohingya, die sich noch im Land befinden, von der Wahl ausgeschlossen, von den 700.000 Rohingya, die vor dem Militär nach Bangladesch geflohen waren, einmal ganz zu schweigen. Rund 1,5 Millionen Menschen in den Konfliktregionen, in denen die Wahl aufgrund von Sicherheitsbedenken abgesagt worden war, durften ebenfalls nicht mitwählen.

Vom Präsidentenamt ausgeschlossen

Die Wahlbeteiligung war dabei aber auch trotz hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Burma hoch. Vor einigen Wahllokalen hatten sich am Sonntag lange Schlangen gebildet. Mehr als 37 Millionen Wahlberechtigte waren für die Wahl aufgerufen, rund 90 Parteien und mehr als 5000 Kandidaten waren angetreten.

Als „nicht überraschend“, bezeichnete der bekannte Historiker Thant Myint-U den Sieg der NLD. In Zeiten globaler und nationaler Krisen erlaube es dieser Sieg der Staatsrätin, ihre Macht zu festigen und das Personal, die Politik und die Priorität so zu besetzen und zu setzen, wie sie es wolle. Allerdings hat das Militär schon vor Jahren vorgesorgt: Die von ihm ausgearbeitete Verfassung aus dem Jahr 2008 reserviert ein Viertel der Sitze für Militärabgeordnete. Sie können damit auch Verfassungsänderungen verhindern. Das Parlament wählt den Präsidenten, der wiederum die neue Regierung formt.

Die eigentliche Macht der Zivilregierung liegt aber bei Aung San Suu Kyi. Die Verfassung schließt sie von dem Präsidentenamt aus, weil sie Angehörige mit ausländischen Pässen hat. Vor fünf Jahren hatte sie deshalb das Amt der Staatsrätin erfunden, unter dem sie seither faktisch die Regierung führt.