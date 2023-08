Nach Pannen am Regierungsflugzeug zieht die Bundeswehr Konsequenzen und stellt zwei Flugzeuge vorzeitig außer Dienst. Unterdessen muss Außenministerin Baerbock per Linienflug zurück nach Berlin reisen.

Ungeplanter Zwischenstopp: Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in Abu Dhabi Bild: Imago

Die Bundeswehr zieht Konsequenzen aus der Panne des Regierungsflugzeugs auf der Reise von Außenministerin Annalena Baerbock. Die zwei Flugzeuge vom Typ Airbus A340 werden vorzeitig ausgemustert, wie ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstag bestätigte. „Wir werden die beiden A340 so schnell wie möglich, das heißt in den kommenden Wochen, vorzeitig außer Dienst stellen“, sagte der Sprecher. Die beiden Airbus A340 sollten nach bisherigen Plänen im September 2023 und Ende 2024 außer Dienst gestellt werden. Stattdessen sollen künftig etwa die bereits vorhandenen Exemplare des moderneren Airbus A350 für Langstrecken eingesetzt werden.

Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug hatte Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region abgebrochen. „Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstagmorgen. Baerbock wollte noch am Dienstag per Linienflug nach Berlin zurückkehren; ihre genaue Route zur Rückreise wurde aus Sicherheitsgründen jedoch nicht veröffentlicht.

Baerbock zeigte sich nach der Entscheidung für einen Abbruch ihrer Reise verärgert. „Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich“, schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstag auf der früher als Twitter bekannten Online-Plattform X.

„Im Indo-Pazifik haben wir nicht nur enge #Freunde und #Partner. Die Region wird die #Weltordnung des 21. Jahrhunderts entscheidend prägen“, ergänzte Baerbock. „Daher ist der inhaltliche und persönliche Austausch so wichtig.“ Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug hatte Baerbock zuvor die geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region doch abgebrochen.

Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden hatte Baerbock am Montag vergeblich versucht, mit einem Airbus der Flugbereitschaft nach Australien zu kommen. Die Verärgerung der Außenministerin über die Doppel-Panne mit der Bundeswehr-Maschine dürfte ziemlich groß sein. Denn trotz eines erfolgreichen Testflugs über dem Golf-Emirat Abu Dhabi und der Versicherung der Luftwaffe, diesmal werde es aber wirklich klappen mit der lange geplanten Dienstreise nach Australien, Neuseeland und Fidschi, hat es die Grünen-Politikerin auch im zweiten Anlauf nicht dorthin geschafft.

Ein technischer Defekt an den Landeklappen ist Grund dafür, dass die Maschine vom Typ A340-300 nach dem Start um 1.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) nicht rasch an Höhe und Geschwindigkeit gewinnt. Das gleiche Problem war schon in der Nacht zuvor aufgetreten, nun verkündet der zerknirschte Flugkapitän die erneute Hiobsbotschaft. Doch schon an Bord entscheiden Baerbock und ihr Team, die Reise ein drittes Mal zu versuchen. Wenn die Bundeswehr es nicht schafft, fliegt man eben Linie, lautet die Devise. Diese Plan scheiterte nun am Ende vorerst.

Bemühungen um ein Signal gegen Russland

Eine Woche hatte sich Baerbock Zeit genommen, um in Australien, Neuseeland und Fidschi deutsche - und europäische - Flagge zu zeigen. Ein wichtiges Signal wollte die Bundesaußenministerin setzen, die Unterstützung der Länder für die strikte Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in den Vereinten Nationen würdigen. Für die gemeinsame Front des Westens gegen Moskau hat Baerbock in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv geworben.