Nach Wasserkontrollen : Bundeswehr muss Trinkwasser für Soldaten nach Mali fliegen

Trotz Chaos an Wahlsonntag : Berliner Innensenator: Wahl muss nicht wiederholt werden

Bei den Wahlen am 26. September kam es in der Hauptstadt zu vielen Unregelmäßigkeiten. Die sind laut dem Innensenator und dem Regierenden Bürgermeister aber nicht so gravierend, dass sie das Ergebnis verfälschen oder sich auf Mandate auswirken.