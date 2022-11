Bundeswehr in Niger : Kampfschwimmer in der Wüste

Die Bundeswehr ertüchtigt in der nigrischen Wüste erfolgreich Soldaten für den Kampf gegen Islamisten. Warum funktioniert in Niger, was in Mali scheiterte?

Die malische Militärregierung hat neulich Generalinspekteur Eberhard Zorn einbestellt. Der Chef der Bundeswehr solle in der Berliner Botschaft vorsprechen, ließen die Herren in Bamako ausrichten. Dort möge er sich dann im Gespräch mit einem Visabürokraten um die Einreise bewerben. Für das deutsche Verteidigungsministerium war dies eine weitere Schikane des Putschisten-Regimes. Seit Beginn des Stabilisierungseinsatzes in Westafrika vor neun Jahren hatte ein einfacher schriftlicher Visumantrag stets gereicht, so wie in den meisten Ländern außerhalb Europas. Der General ließ sich nicht vom Obristen-Regime vorführen und strich den Besuch in Mali von seinem Reiseprogramm in den Sahel.

Ob die Bundeswehr in Mali bleiben soll und kann, ist längst zweifelhaft. Im Bundestag regt sich Widerstand gegen das deutsche Engagement für die dortige UN-Mission. Die Regierung in Bamako stellt sich nämlich gegen ihre westlichen Partner und setzt immer offener auf Russland. Moskau hat Hunderte Militärberater und Söldner entsandt, dazu Waffen und Gerät. Aus westlicher Sicht dient das eher dazu, das afrikanisch-europäische Verhältnis zu zersetzen, als Bamako im Kampf gegen islamistische Terroristen zu helfen. Und es geht um Bodenschätze, Gold etwa. Im Auswärtigen Amt vertritt man die Ansicht, Deutschland solle den Vereinten Nationen helfen, die mit einer mehr als 13.000 Mann starken Friedenstruppe in Mali engagiert sind. Außerdem solle man den Russen dort nicht das Feld überlassen.