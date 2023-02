Aktualisiert am

Union will Bundeswehr-Abzug noch in diesem Jahr

Einsatz in Mali

Einsatz in Mali :

Einsatz in Mali : Union will Bundeswehr-Abzug noch in diesem Jahr

Soldaten der Bundeswehr in Gao in Mali im April 2022 Bild: dpa

Die Union hat gefordert, den Einsatz der Bundeswehr in Mali noch in diesem Jahr zu beenden. „Dieser Einsatz ist der gefährlichste der Vereinten Nationen, und gleichzeitig ist dieser Einsatz seit Monaten völlig sinnlos“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), bei der Debatte zu einem entsprechenden Antrag seiner Fraktion am Freitag im Bundestag. Der Bundestag habe entschieden, die Bundeswehr nach Mali zu schicken und die Sicherheit der Menschen vor Ort zu erhöhen.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Dem Auftrag, Aufklärungsarbeit zu leisten, könne die Bundeswehr aber nicht mehr nachkommen. Ein geordneter Abzug der Bundeswehr noch in diesem Jahr sei selbstverständlich möglich, äußerte Hahn. Der SPD-Verteidigungspolitiker Christoph Schmid wies hingegen darauf hin, dass die Entscheidung für einen Abzug bis Mai 2024 gut abgestimmt und vorbereitet gewesen sei.

Erst im November hatte sich die Ampelkoalition darauf geeinigt, den Einsatz der Bundeswehr in Mali im Rahmen der MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen bis zum Mai 2024 zu beenden. Es war ein Kompromiss zwischen dem von den Grünen geführten Außenministerium, das den Einsatz fortsetzen wollte, und dem SPD-geführten Verteidigungsministerium, das für ein schnelles Ende geworben hatte. Allerdings muss der Bundestag dafür bis zum Mai dieses Jahres noch über ein neues Mandat entscheiden. Seit 2013 sind Bundeswehrsoldaten in Mali, um das Land im Kampf gegen den islamistischen Terror zu unterstützen, derzeit sind es etwa 1100 deutsche Soldaten. Nach einem Militärputsch hat sich die Lage aber dramatisch verschlechtert, das Putschregime erschwert den Einsatz erheblich. Wichtige Partner wie Frankreich oder Großbritannien sind bereits abgezogen.

Pistorius hat Zweifel, Ampel hält an Zeitplan fest

Für die Bundeswehr, die vor allem zur Aufklärung beitragen sollte, wiegt schwer, dass sie ihre Heron-Drohnen fast gar nicht mehr aufsteigen lassen darf. Diese sind aber auch zur Absicherung von Patrouillenfahrten wichtig. Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte den Verbleib der Bundeswehr bei einem Besuch im Dezember davon abhängig gemacht, dass im Frühjahr 2024 wie zugesagt Wahlen stattfinden und dass der Einsatz der Drohnen erlaubt wird. Ihr Nachfolger Boris Pistorius (SPD) hatte kurz nach Amtsantritt gesagt: „Bis Mai 2024 in Mali bleiben macht unter den aktuellen Bedingungen überhaupt keinen Sinn.“ Das letzte Mal seien Drohnen vor Weihnachten geflogen. Er kündigte an, noch vor der Entscheidung über das Mandat im Mai nach Mali fliegen zu wollen.

Die Grünen-Politikerin Merle Spellerberg verteidigte den beschlossenen Abzugstermin im Bundestag, man solle sich die Zeit nehmen für einen geordneten Rückzug. Sie hob hervor, man wirke Russlands globaler Machtpolitik auch entgegen, wenn man für andere Länder ein verantwortungsvoller Partner sei. Russland weitet seinen Einfluss in Mali wie in anderen afrikanischen Ländern aus. Ein wichtiger Hebel sind dabei Söldner der „Wagner“-Truppe, als deren Eigner der russische Geschäftsmann Jewgenij Prigoschin auftritt.

Mehr zum Thema 1/

Doch es gibt auch eine offizielle russische Militärzusammenarbeit mit der Junta in Bamako. Bei einem Besuch dort hat Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag geäußert, im vergangenen Jahr und zu Beginn dieses Jahres habe diese Zusammenarbeit eine „neue Entwicklung“ erfahren: Russland habe Mali „eine große Menge Luftfahrttechnik“ geliefert, dank derer die malische Armee „in jüngster Zeit erfolgreiche Operationen im Kampf gegen Terroristen führen konnte“. Jetzt arbeite man an weiteren Schritten im Rahmen der Ausbildung malischer Soldaten und bereite künftige Waffenlieferungen vor. Lawrow sprach von „unseren malischen Freunden“, deren „konkrete Wünsche planmäßig erfüllt werden“.

Umgekehrt wenden sich nach mehreren Militärputschen auch die neuen Machthaber in der Sahel-Region verstärkt Russland zu. Das malische Außenministerium hatte den Besuch Lawrows als Zeichen des „starken Willens auf beiden Seiten“ bezeichnet, die „freundschaftlichen Beziehungen und die bilaterale Kooperation“ auszubauen. Zugleich nehmen die Spannungen zwischen der Militärregierung und der MINUSMA-Mission zu. Unlängst hatte die Regierung den Direktor der Menschenrechtsabteilung der MINUSMA zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen.