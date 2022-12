Bundeswehr in Mali : Lambrecht knüpft Verbleib deutscher Truppen an Bedingungen

Hatten sich zuletzt nicht viel zu sagen: Die Verteidigungsminister Lambrecht und Camara am Donnerstag in Bamako Bild: dpa

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist zu einem Besuch in Mali eingetroffen. Nach der nächtlichen Landung traf sie am Donnerstagvormittag in der Hauptstadt Bamako mit ihrem malischen Amtskollegen Sadio Camara zusammen. Nach der Unterredung knüpfte Lambrecht bei einem gemeinsamen Auftritt mit Camara vor seinem Dienstgebäude den Verbleib deutscher Soldaten in der Operation Minusma an Bedingungen. Lambrecht nannte konkret, dass es „im Rahmen des Transitionsprozesses im Februar 2024 Wahlen geben wird“. Zudem müsse sichergestellt sein, „dass wir unsere Aufgabe im Rahmen von Minusma erfüllen können“. Lambrecht nannte die Aufklärungsflüge der deutschen Heron-Drohnen, die über acht Wochen nicht möglich gewesen seien. Andernfalls werde man „die Entscheidung überdenken.“

Die Kommunikation zwischen den beiden Verteidigungsministern war in der Vergangenheit spärlich. Als Lambrecht im April die deutschen Soldaten in Mali besuchte, hatte der Junta-Oberst keine Zeit gefunden, sie zu empfangen. Im Sommer dann war Camara über Wochen hinweg für Lambrecht telefonisch nicht zu sprechen. Nur zwei Mal, heißt es, hätten sich die beiden seit dem Amtsantritt der deutschen Verteidigungsministerin zu einem Videogespräch zusammengefunden.

Das passt zu der Reihe von Zumutungen und Schikanen, die die malische Militärregierung nach dem Abzug der Franzosen in den vergangenen Monaten verstärkt gegen die UN-Mission Minusma und damit auch die Bundeswehr gerichtet hat. So verweigerte Bamako Fluggenehmigungen für Militärflugzeuge. Deutschen Soldaten, die auf ihre Ablöse warteten, mussten mal Tage, mal Wochen auf den Kontingentwechsel warten. Auch Heron-Aufklärungsdrohnen der Bundeswehr, die für das Lagebild und Patrouillen in der Region Gao im Norden des Landes unerlässlich sind, durften immer wieder nicht zu ihren Missionen aufbrechen.

Zunehmende Hinwendung zu Russland

Während das Militärregime sich gegenüber den westlichen Unterstützern zunehmend unkooperativ zeigt, setzt es offenkundig immer stärker auf russische Unterstützung. Zwischen Moskau und Bamako existiert eine Militärkooperation. Söldner der Gruppe Wagner, deren Angehörige auch in der Ukraine kämpfen, sind ins Land gekommen. Schätzungen über ihre Zahl liegen zwischen Hunderten und 1500 Kämpfern. Sie operieren mittlerweile mit der malischen Armee gegen islamistische Terroristen. Damit stoßen die Russen in ein Vakuum, das Frankreich mit der Einstellung seiner Anti-Terror-Operation im Sommer hinterlassen hat. Zugleich aber sollen sie bei ihren Operationen mit den Maliern schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben.

Dass die Russen wieder abziehen, ist nicht zu erwarten. Aber ein Ende der Schikanen ebenso wie ein pünktlicher Beginn der nächsten Wahlen Anfang übernächsten Jahres gilt mittlerweile als zwingend, damit das deutsche Engagement im Rahmen der UN-Mission Minusma tatsächlich bis Mai 2024 fortgesetzt werden kann. Aktuell befinden sich rund 1100 deutsche Soldaten im Einsatz.

Lambrecht hatte über Monate für einen noch früheren Abzug plädiert, bis zum Ende des laufenden Bundestagsmandats im Mai 2023. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hingegen wollte das Engagement in Mali trotz der Schikanen, der sich eintrübenden Gesamtlage und des Abzugs wichtiger europäischer Verbündeter wie Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande fortsetzen. Ende November hatten sich Baerbock und Lambrecht auf Mai 2024 geeinigt, was den Interessen der Truppe ebenso genüge leisten wie dem Eindruck entgegenwirken sollte, dass Deutschland so hastig wie in Afghanistan ein Einsatzland verlässt.

Ein Ankerpunkt in Niger

Darüber hinaus existiert in der Bundesregierung grundsätzlich die Bereitschaft, das militärische Engagement im Sahel von Niger aus fortzusetzen, um einen Ankerpunkt in der Region zu halten. Er soll helfen, die Ausbreitung von Terroristen weiterhin einzudämmen, die Anschläge in Europa planen und Flüchtlingsströme nach Europa auslösen könnten.

Schon länger befindet sich in der nigrischen Stadt Niamey der Lufttransportstützpunkt des deutschen Minusma-Kontingents. Zudem ertüchtigt die Bundeswehr im Rahmen des Ausbildungseinsatzes Gazelle nigrische Spezialkräfte. Dieser Einsatz gilt, im Gegensatz zu den anderen internationalen Missionen im Sahel als Erfolg. Allerdings läuft er Ende des Jahres aus. Eine Fortsetzung der Beratungstätigkeit gilt als wahrscheinlich.

Was die Aufklärungsflüge angeht, zeichnete sich dem Vernehmen nach jüngst Bewegung seitens der malischen Militärregierung ab. So erhielten die Deutschen an zwei Tagen hintereinander wieder die Freigabe für Drohnenflüge zur Begleitung von Konvois im Norden Malis. Inwiefern die Erleichterungen der malischen Seite mehr sind als eine Geste guten Willens, ist indes noch nicht absehbar.