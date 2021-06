Aktualisiert am

15 deutsche Soldaten bei Angriff in Mali verletzt

Bundeswehreinsatz in Afrika

Bundeswehreinsatz in Afrika :

Bundeswehreinsatz in Afrika : 15 deutsche Soldaten bei Angriff in Mali verletzt

Bei einem Angriff in Mali sind offenbar 15 Bundeswehrsoldaten, die Teil der UN-Einheit Minusma in dem westafrikanischen Land sind, verletzt worden. Lokalen Berichten zufolge wurde eine Autobombe gezündet.

Angreifer haben in Mali eine Patrouille deutscher Soldaten der UN-Einheit Minusma attackiert und der Nachrichtenagentur zufolge AFP 15 deutsche Soldaten verletzt. Der Angriff erfolgte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Freitag etwa 155 Kilometer nördlich der Stadt Gao, wo Bundeswehrsoldaten im Camp Castor in dem westafrikanischen Land stationiert sind. Nach lokalen Berichten wurde eine Autobombe gezündet, möglicherweise sei sie von einem Selbstmordattentäter gezündet worden.

Der Anschlag ereignete sich demnach nahe der Stadt Gao. Dort unterhält die Bundeswehr ein Feldlager. Ein Sprecher des Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte, dass „deutsche Kräfte“ betroffen seien. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird sich offenbar am Nachmittag zu dem Vorfall äußern. Die UN-Mission Minusma in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes. Der Großteil der Bundeswehrsoldaten ist im Camp Castor stationiert.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb auf Twitter von mehreren Soldaten der Bundeswehr, die schwer verwundet worden seien: „Für weitere Spekulationen ist es zu früh. Meine Gedanken sind nun ausschließlich bei den Soldaten, Angehörigen und Helfern.“