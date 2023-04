Ein Soldat der Bundeswehr bei einer Übung während es Besuchs von Verteidigungsminister Boris Pistorius am 7. März in Litauen Bild: dpa

Als Bundeskanzler Olaf Scholz und Litauens Präsident Gitanas Nausėda im Juni vorigen Jahres in Vilnius eine gemeinsame Erklärung über die Bereitstellung einer Brigade der Bundeswehr für die Verteidigung Litauens unterzeichneten, waren beide Seiten zufrieden. Aus Sicht der Bundesregierung zeigte sie, dass all die Zweifel der ostmitteleuropäischen NATO-Mitglieder an der Bereitschaft der Deutschen, sie zu verteidigen, unbegründet seien. Und die Litauer freuten sich darüber, von den Deutschen eine verbindliche Zusage über ein militärisches Engagement erhalten zu haben, das ihre Sicherheitslage in den kommenden Jahren deutlich verbessern würde.

Wenn der litauische Präsident an diesem Donnerstag in Berlin wieder mit dem Kanzler zusammentrifft, wird die zugesagte Brigade eines der wichtigsten Themen sein. Aber aus der Vereinbarung, die als Demonstration der Einigkeit und gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft gegen eine mögliche russische Aggression gedacht war, ist ein Zankapfel geworden. In Litauen fühlt man sich von Deutschland hintergangen, denn dort hatte man fest angenommen, dass die deutsche Brigade dauerhaft in Litauen stationiert werden soll. Aber die deutsche Vorstellung sieht anders aus: Danach sollen regelmäßig Teile der Brigade nach Litauen rotieren, aber nicht ständig dort sein.