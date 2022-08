Bundeswehr an der Ostflanke : Wie Litauen verteidigt werden soll

Die Sicherheit Deutschlands wird auch in Litauen verteidigt. Seit fünf Jahren trägt die Bundeswehr für die baltischen Staaten eine herausgehobene Verantwortung. Dort führt sie einen der multinationalen Gefechtsverbände der NATO. Sie tut dies, um Litauen zu beschützen, mehr noch aber, um Russland abzuschrecken. Der Einsatz im Rahmen der Mission „enhanced Forward Presence (eFP)“ („verstärkte Vornepräsenz“) lief – wie so viele der Bundeswehr zuvor – bislang unter dem Radar der meisten Deutschen.

Seit Russland die Ukraine überfallen hat, hat sich das geändert. Die Sorge, dass der Kreml einen Angriff auf die baltischen Staaten riskieren könnte, ist sprunghaft gewachsen. Litauen gilt nun als Frontstaat, so wie seine Nachbarn auch. Die NATO hat Ende Juni ein neues Strategisches Konzept verabschiedet, das Russland als größte Gefahr benennt und den Anspruch formuliert, „jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen“ – also auch jeden Flecken Erde in Litauen.

Die Herausforderungen, die diese Aufgabe mit sich bringt, sind gewaltig – für die NATO ebenso wie für Litauen selbst. Litauen zählt rund 2,8 Millionen Einwohner und ist mit einer Fläche, die etwa der Bayerns entspricht, der größte der drei baltischen Staaten. Im Vergleich zu Russland aber ist das winzig. Hinzu kommt, dass sich das Land in einer Scharnierlage befindet. Im Südwesten grenzt es an die russische Exklave Kaliningrad, im Osten an Belarus, Moskaus engsten Verbündeten, auf dessen Territorium die russischen Streitkräfte sich de facto frei bewegen können und dessen Armeen regelmäßig gemeinsame Manöver durchführen. Die litauische Hauptstadt Vilnius wäre bei einem Überfall direkt bedroht, ihr Zentrum liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt. Strategisch noch bedeutsamer ist die Suwalki-Lücke, an die Litauen im Süden grenzt. Sie ist ein gerade einmal 65 Kilometer breiter Streifen polnischen Gebiets, der die Kaliningrader Exklave von Belarus trennt. Und es ist der einzige Landweg, durch den die NATO Nachschub in die baltischen Staaten rollen lassen kann. Das weiß auch der russische Generalstab.

NATO-Generäle sagen, die Lage an der Ostflanke bleibe „unvorhersehbar“

Das Bündnis ist der Dreh- und Angelpunkt von Litauens eigener Verteidigungsdoktrin. Der Beitritt zur NATO, der 2004 vollzogen wurde, war nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 das wichtigste außenpolitische Ziel des Landes – und eine der ganz wenigen Fragen, zu denen es in der damals sehr polarisierten politischen Landschaft einen parteiübergreifenden Konsens gab. Die Absicherung gegen revanchistische Gelüste Moskaus war schon damals der wichtigste Grund für die Mitgliedschaft – zu einer Zeit, in der Russland in NATO-Dokumenten noch als „Partner“ des Bündnisses bezeichnet wurde, von dem keine Bedrohung ausgehe.

Aus Sicht der NATO fußte die Verteidigung Litauens lange in erster Linie auf dem Prinzip der politischen Abschreckung. Nachdem Russland 2014 die Krim annektiert und den Krieg in der Ostukraine losgetreten hatte, einigten sich die NATO-Staaten auf dringende Bitten der baltischen Staaten darauf, Truppen als „verstärkte Vornepräsenz“ zu entsenden. Seit 2017 ist der multinationale NATO-Kampfverband unter deutscher Führung in der Kleinstadt Rukla stationiert.

Den mittlerweile rund 1600 Soldaten des eFP-Bataillons, dessen Angehörige rotieren, gehören neben rund 1000 Deutschen auch Soldaten aus den Niederlanden, aus Belgien, Norwegen, der Tschechischen Republik, Luxemburg und aus Island an. Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin erwägen, Litauen anzugreifen, würde er zugleich diese NATO-Mitgliedstaaten attackieren. Das, so lautete lange Zeit das Kalkül vor allem außerhalb der baltischen Hauptstädte, würde er nicht wagen – zumal der NATO-Gefechtsverband nicht für sich steht, sondern mit der „Iron Wulf“-Brigade den leistungsfähigsten Teil der litauischen Streitkräfte verstärkt.