Bundeswehr : Abgeschnitten in Westafrika

Demonstranten am Sonntag in der nigrischen Hauptstadt Niamey

Die Putsch-Nachrichten trafen die deutsche Botschaft in Niger ebenso überraschend wie die Bundeswehr-Soldaten am Flugplatz Niamey, die dort für den sicheren Umschlag von Waren und Personal in das benachbarte Mali sorgen. Offenbar hatten deutsche Nachrichtendienste – ebenso wie andere – kein Wissen davon, was sich hinter den Kulissen nigrischer Politik zusammenbraute.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Überrascht vom Geschehen rund um die Botschaft in der Avenue du Général de Gaulle in der Hauptstadt entschlossen sich die Diplomaten und Mitarbeiter um Botschafter Hermann Nicolai zunächst einmal zum Rückzug auf den gut gesicherten Militärflugplatz. In Anbetracht von Schüssen im Regierungsviertel, Demonstrationen und Plünderungen war das eine Maßnahme der Umsicht. Gut gesichert ist der Flugplatz vor allem von Hunderten schwer bewaffneten französischen Kampftruppen, die von dort aus den Anti-Terrorkampf in der Region führen, seit in Mali für Frankreich kein Bleiben war.