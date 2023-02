Aktualisiert am

Bundesregierung will Weitergabe von Leopard-1-Panzern freigeben

Waffensysteme für die Ukraine : Bundesregierung will Weitergabe von Leopard-1-Panzern freigeben

Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 im Januar in einer Lagerhalle in Belgien (Symbolbild) Bild: Reuters

Die Bundesregierung will die Weitergabe von Leopard-1-Kampfpanzern aus Industriebeständen an die Ukraine freigegeben. Das berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Freitag. Formal ist die Genehmigung aber noch nicht erteilt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr.

Nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ wollen Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) Dutzende Panzer vom Typ Leopard 1 aufbereiten und könnten diese der Ukraine für den Kampf gegen Russland liefern. Dem Bericht zufolge gibt es bisher allerdings Probleme bei der Beschaffung von Munition.

Vergangene Woche hatte die Bundesregierung schon entschieden, 14 Leopard-Kampfpanzer aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine zu liefern. Zusätzlich erlaubte sie anderen Staaten die Lieferung solcher Kampfpanzer aus deutscher Produktion.

Die Ukraine hatte die Lieferung dieser schweren Systeme seit Monaten gefordert, um sich des russischen Angriffs zu erwehren. Nach ukrainischer Lesart würden Kampfpanzer es den Streitkräften ermöglichen, Löcher in die russische Verteidigungsfront zu reißen und größere Offensivoperationen zu starten. Nach der Entscheidung der Alliierten, Kiew diese Waffensysteme zur Verfügung zu stellen, dreht sich die Diskussion mittlerweile um die Bereitstellung von Kampfflugzeugen.

Mehrere Staaten, so Deutschland und die Vereinigten Staaten, haben das ausgeschlossen – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Andere Länder wie Frankreich oder die Niederlande haben sich bereit gezeigt, eine entsprechende anfrage aus der Ukraine zumindest zu prüfen. Kiews Wunschliste geht jedoch auch noch darüber hinaus. So heißt es immer wieder man brauche auch Marine-Schiffe für die Sicherung der Häfen im Schwarzen Meer.