Waffen für die Ukraine : Muss Kiew Deutschlands Haubitzen selbst bezahlen?

Auf der Liste der „militärischen Unterstützungsleistungen“ tauchen keine 100 Haubitzen auf. Das wirft die Frage auf, ob Kiew am Ende die Rechnung für das milliardenschwere Rüstungsvorhaben erhält.

Eine Panzerhaubitze 2000 im Dienst der Bundeswehr im Mai in Munster Bild: dpa

Auf der täglich aktualisierten Liste der „militärischen Un­terstützungsleistungen für die Ukraine“, welche die Bundesregierung im Internet veröffentlicht, sind die 100 Panzerhaubitzen 2000 noch nicht ver­zeichnet, welche die ukrainische Re­gierung bei dem deutsch-franzö­si­schen Hersteller KNDS bestellen wird.

Daraus lässt sich schließen, dass dieses Rüstungsvorhaben mit einem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro nicht zu jener militä­rischen „Er­tüchtigungsinitiative“ ge­hört, in der die Bundesregierung bisher ihre fi­nanzielle und materielle Militär­hilfe für die Ukraine zusammenfasst. Vielmehr werden die 100 Haubitzen, de­ren Herstellung nach Mutmaßungen unverzüglich beginnen, sich aber wohl bis in das übernächste Jahr hin er­strecken wird, wohl von Kiew auf an­derem Wege finanziert werden müssen.

Der Bundessicherheitsrat tagt geheim

In der Liste der Bundesregierung enthalten sind dagegen die 30 ge­brauchten Flugabwehr-Panzer „Ge­pard“ desselben Herstellers, von de­nen fünf in der Rubrik „geliefert“, 25 noch in der Rubrik „Vorbereitung/Durchführung“ verzeichnet sind. Für alle Lieferungen gilt indessen, dass sie einem mehrstufigen Genehmigungsverfahren unterworfen sind, das sich auf die Bestimmungen des Kriegs­waffenkontrollgesetzes und des Au­ßen­wirtschaftsgesetzes stützt.

Die zentrale Rolle in diesem Verfahren fällt dabei dem Bundessicherheitsrat zu; einem Kabinettsausschuss, dem neben Kanzler und Kanzleramt die Minister für Verteidigung, Inneres, Äußeres, Justiz, Fi­nan­zen, Wirtschaft und Entwicklungs­hilfe angehören.

Der Bundessicherheitsrat entscheidet über sogenannte Voranfragen (ausländische Regierungen wollen bei inländischen Rüstungsfirmen Be­stellungen aufgeben) und später über Herstellung und Ausfuhr der Kriegswaffen. Er tagt geheim, seine Genehmigungen werden in anonymen summarischen Berichten veröffentlicht. Auf Drängen vor allem von SPD und Grünen sind diese Berichtspflichten in den vergangenen Jahren verschärft worden, jetzt finden die Mitteilungen halbjährlich, bei bedeutenden Rüstungsgeschäften auch un­verzüglich statt.

Für Voranfragen gilt dies offenkundig nicht, daher ist die Genehmigung der ukrainischen Haubitzenbestellung bislang noch nicht beim Bundestag angezeigt worden. Diese Vor­anfragen waren schon im Jahr 2013 in einem Koalitionskompromiss zwischen Union und SPD, den die damaligen Minister de Maizière und Steinmeier aushandelten, von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen wor­den. Dass diese Re­gelung weiter gültig ist, zeigt das Schweigen der Re­gierung in Bezug auf das Haubitzengeschäft.