Mission „Atalanta“ : Bundesregierung beendet Beteiligung an Anti-Piraterie-Einsatz

Deutschland beendet die Beteiligung der Bundeswehr an der Anti-Piraterie-Mission „Atalanta“ am Horn von Afrika. Die Bundesregierung werde im Bundestag keinen Antrag auf Verlängerung des Mandats für den EU-Einsatz stellen, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Damit laufe das Mandat für den deutschen Einsatz am 30. April aus. Die Beteiligung an der Durchsetzung eines Waffenembargos vor der libyschen Küste solle allerdings weiterlaufen, wenn auch ohne eine weitere Ausbildung der libyschen Küstenwache.

Die EU-Mission „Atalanta“ vor der Küste Somalias läuft seit 2008. In der Region gab es zeitweise hunderte Piratenangriffe pro Jahr auf Handelsschiffe. Aufgabe von „Atalanta“ ist es, die viel befahrenen Handelsrouten in der Region zu schützen und auch Angriffe auf Schiffe mit Hilfsgütern des Welternährungsprogramms zu verhindern.

Das Bundeswehr-Mandat war zuletzt vor zwei Jahren verlängert worden. Es sah den Einsatz von maximal 300 Soldaten vor. Mit dem Rückgang der Piraterie in der Region fuhr die Bundeswehr auch ihre Beteiligung an „Atalanta“ zurück.

Die Beteiligung an einer EU-Mission im Mittelmeer soll dagegen um ein weiteres Jahr verlängert, die Ausbildung der libyschen Küstenwache aber beendet werden. Wie die Bundesregierung in einem Antrag schreibt, zielt die Operation mit Namen EUNAVFOR MED „Irini“ weiterhin darauf, das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegen Libyen durchzusetzen und einen Beitrag zur Unterbindung von Menschenschmuggel und illegalen Öl-Exporten zu leisten. Die Ausbildung der libyschen Küstenwache und Marine solle hingegen nicht länger Teil des Mandats sein.

Demnach soll die Bundeswehr Aufgaben wie die Seeraumüberwachung und -aufklärung übernehmen und dafür wie bisher bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten entsenden können. Die Beteiligung an der Mission begründet die Bundesregierung mit dem Ziel, „zu einer stabilisierenden Wirkung auf Libyen“ sowie zu dem durch die UN geführten Friedensprozess des Landes beizutragen.

Das Mandat ist befristet bis Ende April 2023, die einsatzbedingten Kosten werden auf rund 21,8 Millionen Euro beziffert. Als rechtliche Grundlage werden unter anderem das UN-Seerechtsübereinkommen, verschiedene Resolutionen des Sicherheitsrates und Beschlüsse des Rates der Europäischen Union angeführt.

In den vergangenen Jahren hat auch die EU den Aufbau der libyschen Küstenwache mit Millionengeldern unterstützt. Die Schiffe bringen die Menschen zurück nach Libyen. Daran gibt es immer Kritik, seit Jahren kursieren etwa Berichte über Folter und Ausbeutung von Migranten in den Lagern.