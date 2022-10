Bundespräsident : Steinmeier reist nicht nach Kiew

Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Frankfurt. Bild: EPA

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine geplante Reise in die Ukraine kurzfristig verschoben. Dafür ausschlaggebend waren nach Informationen der Deutschen Presseagentur Sicherheitsgründe. Steinmeier wollte sich an diesem Donnerstag in dem von Russland angegriffenen Land aufhalten und sich in Kiew auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen.

Russland beschießt die Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew seit Tagen mit Drohnen. Die offiziell nicht angekündigte Reise soll den Informationen zufolge zeitnah nachgeholt werden. Auch die Zeitschrift „Stern“ und die Zeitung „Bild“ berichteten über die vorläufige Absage.

Die Sprecherin des Bundespräsidenten und der designierte neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, schrieben am Mittwochabend wortgleich auf Twitter: „Wir sind in engen und vertraulichen Planungen eines Besuches des Bundespräsidenten in der Ukraine, der beiden Seiten wichtig ist. Morgen sind unsere beiden Präsidenten zum Telefonieren verabredet.“