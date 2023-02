Bundeskanzler Olaf Scholz und der indische Ministerpräsident Narendra Modri am Samstag in Neu-Delhi Bild: dpa

Sollte Olaf Scholz noch Zweifel gehabt haben, dass er in Indien sehr willkommen ist, so müssen sie schon auf dem Weg vom Indira Ghandi-Flughafen am Samstagmorgen zum ersten Treffen mit Ministerpräsident Narendra Modi verflogen sein. Denn der Weg ist gesäumt mit Plakaten, auf den „Willkommen Herr Olaf Scholz“ stand, mit einem Bild des Kanzlers, das ein wenig an ein Passfoto erinnert. Scholz fährt zum „Länderväter Haus, dem Rashtrapati Bhavan, wo er mit großen militärischen Ehren empfangen wird, wozu auch eine farbenfrohe Reiterstaffel gehört.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Scholz und Modi begrüßen sich und die Delegationen, der Kanzler sagt auch ein paar Worte auf Englisch zu den wartenden Journalisten. Man habe schon sehr gute Beziehungen zwischen Deutschland und Indien, und er hoffe, dass sie noch besser würden, um die Länder zum Besseren zu entwickeln, „aber auch für Frieden in der Welt, was sehr wichtig ist“.

Es ist der erste Besuch von Scholz als Bundeskanzler in Indien. Seinen wichtigsten Gesprächspartner, den indischen Ministerpräsidenten und „Lehrer des Volkes“ Modi, trifft er allerdings in weniger als einem Jahr schon zum vierten Mal. Das erste Mal war es im Mai in Berlin bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Das zweite Mal hatte Scholz Indien neben vier anderen Schwellenländern zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern hinzu geladen. Dann folgte im Juni das G-20-Treffen auf Bali.

Bald bevölkerungsreichster Staat der Erde

Indien spielte eine wichtige Rolle dabei, dass die Staaten sich verhalten kritisch zu Russlands Krieg gegen die Ukraine positionierten. Seit Dezember hat Indien selbst den Vorsitz der G-20 übernommen. Nun also der Besuch in dem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern, das wahrscheinlich noch in diesem Jahr China als bevölkerungsreichster Staat der Erde ablösen wird.

Dass Scholz Indien entdeckt hat, ist kein Zufall. Und es ist geradezu symbolisch, dass er eine Reise nach Neu-Delhi ausgerechnet am Abend des ersten Jahrestags von Russlands Überfall auf die Ukraine begann. Indien ist eines der wichtigsten Länder, wenn es in der EU darum geht, den eurozentristischen Blick hinter sich zu lassen und neue Partner in Asien, Afrika und Lateinamerika zu gewinnen – Länder, die in Zukunft immer wichtiger werden.

Berlin hat sich mit einigem Erfolg dafür stark gemacht, dass die EU und nicht zuletzt die G7 sich diesen veränderten Blick auf die Welt zu eigen gemacht haben. Das Feld soll nicht mehr China und Russland überlassen werden. Und gerade wenn es um mehr Unabhängigkeit von China geht, etwa um die sogenannte Diversifizierung der deutschen Handelsbeziehungen, kann Indien eine bedeutende Rolle spielen.

Mehr zum Thema 1/

Wie sehr Berlin daran interessiert ist, die Beziehungen mit Indien zu intensivieren, zeigt die aktuelle Frequenz ranghoher Besucher. Finanzminister Christian Lindner hätte sich fast mit Scholz am Flughafen die Klinke in die Hand gegeben, wäre er nicht vom IT-Zentrum Bangalore abgeflogen, wohin Scholz am Sonntag reisen wird. Im Dezember war auch Außenminister Annalena Baerbock in Indien, und war voll des Lobes über den großen und selbstbewussten Partner.

Doch die neue Liebe zu Indien ist eine komplizierte Beziehung. Und es ist noch nicht klar, wie der umworbene Partner auf Dauer auf die Avancen reagieren wird. Gerade hat sich Indien in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York wie schon zuvor enthalten, als es um die Verurteilung der russischen Aggression ging. Berlin sieht es als entscheidend für die Zukunft der Beziehungen zu Indien und ähnlich positionierten Staaten an, darauf nicht beleidigt zu reagieren. Von oben herab zu fordern, Indien solle sich gefälligst an den transatlantischen Positionen orientieren, wird kaum zu einer Traumhochzeit führen.