Vor Scholz’ Besuch in London : Die Chance eines Neuanfangs

Vier Monate ließ sich Bundeskanzler Scholz Zeit für seinen ersten Besuch in London. Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert. Auch die Kritik an der deutschen Haltung Putin gegenüber klingt langsam ab.

Niemand behauptet, dass sich Olaf Scholz mit seinem Besuch beeilt hätte. Wenn er an diesem Freitag erstmals als deutscher Kanzler in London eintrifft, ist er seit genau vier Monaten im Amt, was auch die abgekühlten Beziehungen seit dem Brexit widerspiegelt. Um diesen – genauer: den Post-Brexit-Prozess und das Nordirland-Protokoll – wird es vermutlich eher am Rande gehen, weil der Krieg in der Ukraine neue Prioritäten geschaffen hat. Dieser wiederum birgt, trotz kleinerer Kontroversen, die Chance einer Wiederaufwertung des Verhältnisses.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Scholz’ Ankündigungen, den Wehretat beträchtlich aufzustocken und Waffen ins ukrainische Kriegsgebiet zu liefern, werden auch in London mit dem deutschen Begriff „Zeitenwende“ beschrieben. Allerorten wurde dem Kanzler „Bewunderung“ entgegengebracht, wenngleich sich Zweifel halten, inwieweit er den Worten Taten folgen lässt. Immerhin ist die Kritik an Deutschland (und Frankreich) in den vergangenen Tagen schwächer geworden. Noch Ende März wurden Regierungsquellen mit dem bösen Satz zitiert, Berlin und Paris drängten „übereifrig“ auf eine Verhandlungslösung im Ukrainekrieg. Während Premierminister Boris Johnson fast täglich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi spreche, telefonierten Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron lieber mit Wladimir Putin, hieß es giftig. Vor allem die deutsche Regierung wurde als Bremsklotz ausgemacht: bei den Lieferungen neuer Waffensysteme wie bei der Beschleunigung eines Gasembargos.