Auch wegen Kindswegnahme : Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen mutmaßliche IS-Kämpferin

Die Deutsch-Iranerin Solale M. soll sich 2014 in Syrien einer weiblichen Kampfeinheit des IS angeschlossen haben und ein Kind gegen den Willen des Vaters in das Land gebracht haben.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft Solale M. die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und die schwere Entziehung Minderjähriger sowie die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vor. Bild: ZB

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat Anklage gegen die Deutsch-Iranerin Solale M. erhoben, die sich in Syrien einer weiblichen Kampfeinheit der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) angeschlossen haben soll. Neben der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland werden ihr noch die schwere Entziehung Minderjähriger sowie die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. M. soll 2014 mit ihrem nach islamischem Ritus angetrauten Mann und zwei Kindern nach Syrien gereist sein.

Der umgangsberechtigte Vater von einem der Kinder sei damit nicht einverstanden gewesen, erklärte die Bundesanwaltschaft weiter. M. und ihr Ehemann hätten sich dem IS angeschlossen und in verschiedenen Orten in dem von der Miliz beherrschten Gebiet gelebt. Der Mann habe Anschläge in Europa durch als Flüchtlinge getarnte IS-Kämpfer vorbereitet. Solale M. habe sich der weiblichen Kampfeinheit „Katiba Nusaiba“ angeschlossen. Diese unterrichte ihre Mitglieder im Umgang mit Waffen und Sprengfallen.

Ende 2017 habe die Familie das IS-Gebiet verlassen, sei aber auf ihrer Flucht von kurdischen Kräften aufgegriffen worden. M. und ihre Kinder hätten bis Anfang Oktober 2021 in einem kurdischen Lager in Syrien gelebt. Dann seien sie nach Deutschland gereist, M. wurde bei der Ankunft festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Über die Anklage entscheidet nun das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg.