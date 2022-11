Bulgarischer Rechtsstaat : Geld regiert die Welt

Aktualisiert am

Im Juni 2022 unterlag der damalige bulgarische Ministerpräsident Kyrill Petkow in einem Misstrauensvotum. Anhänger demonstrierten vor dem Parlament in Sofia. Bild: EPA

Was ist der Unterschied zwischen einem funktionierenden Rechtsstaat und sechs Milliarden Euro? Die Antwort darauf liegt in Bulgarien und auch in Brüssel.