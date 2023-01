Bulgariens Gasversorgung : Es geht auch ohne Russland

Am 27. April 2022 schien Bulgarien vor dem Abgrund zu stehen. Neben Polen war es das erste Land, dem Gazprom trotz laufenden Vertrags einseitig die Lieferungen gekündigt hatte, im Wortsinne über Nacht. Das war ein harter Schlag. Kaum ein anderer Staat in der EU war derart abhängig von russischem Gas wie Bulgarien. Fast das gesamte im Land verbrauchte Gas kam aus Russland. Manch einer entwarf direkt Untergangsszenarien: Es drohten eine kollabierende Industrie, kalte Wohnungen, Not und Elend. Bulgarien werde der erste Staat sein, an dem Putin demonstriere, was es koste, sich ihm zu widersetzen, hieß es.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



So kam es nicht. Der Balkanstaat hat es geschafft, sich binnen weniger Monate gänzlich und langfristig aus der Abhängigkeit von Gazprom zu befreien. Dabei spielten die internationale Solidarität der Demokratien, Verhandlungsgeschick und glückliche zeitliche Umstände eine Rolle.

Bei seinem Amtsantritt Ende 2021 sei sein Land zu 95 Prozent von russischem Gas abhängig gewesen, sagt der frühere bulgarische Ministerpräsident Kyrill Petkow im Gespräch mit der F.A.Z. Deshalb sei Bulgarien unmittelbar nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine für einen kompletten Öl- und Gasboykott gegen Moskau nicht gerüstet gewesen: „Die Industrie hätte über Nacht stillgestanden, auch das Heizen wäre schwierig geworden.“ Als Gazprom dann gut zwei Monate nach dem Beginn des jüngsten russischen Krieges tatsächlich die Leitungen kappte, da Sofia sich weigerte, die Bezahlung von Dollar auf Rubel umzustellen, war Petkow als Krisenmanager gefragt.

Hilfreich war auch ein zeitlicher Umstand

Nach dem Ende der Heizsaison war der Füllstand des einzigen bulgarischen Gasspeichers in dem Ort Chiren im Nordwesten des Landes auf 17 Prozent gesunken. „Wir hatten buchstäblich nur noch Gas für einige Tage“, beschreibt Petkow die dramatische Lage. Er reiste in die Vereinigten Staaten, bat Vizepräsidentin Kamala Harris und Außenminister Antony Blinken um Hilfe. Mit Erfolg. Harris und Blinken seien „sehr konstruktiv“ gewesen. „Sie wollten zeigen, dass Russland Gas nicht erfolgreich als Waffe einsetzen kann.“ Das Ergebnis: Zwei Tankschiffe mit amerikanischem Flüssiggas stachen kurzfristig gen Bulgarien in See, zu annehmbaren Preisen. „Das war großartig von den USA, es half wirklich, denn es ging praktisch über Nacht, und wir mussten etwas tun.“ Allerdings galt es nun, auch geeignete Häfen zu sichern, um die Ladungen zu löschen und regasifiziert in das bulgarische Netz einzuspeisen. Daran wäre die Sache fast gescheitert. „Die Liegeplätze waren überall in der Region schon lange im Voraus ausgebucht“, sagt Petkow. „Hier muss ich der Türkei danken. Die türkische Regierung hat für die beiden Tanker kurzfristig Kapazitäten in ihren Häfen geschaffen.“ Er hebt besonders die Rolle des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hervor.